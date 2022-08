L’estate si sta avviando al termine anche se per molti le ferie non sono ancora iniziate. Il costume da bagno è il capo preferito da molti durante questo periodo dell’anno, specialmente da coloro che amano trascorrere tempo al mare. Esistono varie tipologie di costume adatte alle diverse fisicità, molti perfetti anche in presenza di pancia. In tanti si chiedono, poi, se è possibile utilizzare il costume da bagno intero al di fuori della spiaggia, magari abbinato a un look da giorno o da sera. La risposta è positiva e il costume intero, magari nero, sarà perfetto come parte superiore del look. Sarà necessario scegliere per bene il costume, magari non eccessivamente scollato o con troppi laccetti. Ma ecco come indossare un costume intero per creare un look da giorno e da sera che ci faranno rimpiangere l’estate.

Come indossare il costume da bagno non in spiaggia ma con jeans e gonne

Durante il giorno il costume intero potrà essere utilizzato in abbinamento con un paio di pantaloni palazzo e un paio di décolleté o ballerine. In alternativa ottimo sostituto di top e bluse con gli shorts o una gonna. Se si scelgono costumi colorati o fantasia meglio andare sul nero per gli altri capi. In alternativa via libera al colore, costume nero con un completo verde, rosso o rosa.

Per un look più casual si potranno scegliere un paio di jeans cargo da abbinare ad un paio di sneakers o di anfibi. Per la sera, invece, saranno perfetti pantaloni vita alta, skinny jeans e gonne lunghe. Magari si potrà completare il look con degli accessori come collane o foulard in seta. Molto interessante anche indossato su abiti semi trasparenti per un look ideale per feste in piscina o in spiaggia. Ci sono, poi, in commercio costumi da bagno molto lavorati con spalline gioiello che saranno davvero perfetti indossati la sera. Ecco, quindi, come indossare il costume da bagno non in spiaggia ma in look alternativi.

Quali comprare

I costumi potranno essere acquistati in saldo sia su siti come Calzedonia e Tezenis che di grandi marche. In questo periodo dell’anno, infatti sarà possibile trovarli anche a prezzi nettamente inferiori rispetto a quelli di listino. Tra i costumi gioiello ne possiamo trovare su ASOS a circa 53 euro. Chi cerca costumi colorati potrà optare per quello proposto da Missoni in sconto a 207 euro o moltissimi altri sul sito di Yoox o Zalando.

