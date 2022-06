L’estate è arrivata e in molti si stanno preparando per trascorrere al mare le vacanze e i fine settimana. Le donne, spesso, temono di mostrare il proprio fisico in spiaggia senza rendersi conto che le preoccupazioni sono infondate. Nascondersi non serve a niente ma potrebbe essere utile cercare un costume adatto alla propria fisicità. Chi vuole far risaltare un seno piccolo potrà provare ad utilizzare fasce imbottite o costumi con volant. Oggi, però, si andrà a capire come scegliere il costume da bagno più economico per fisico pera e clessidra, capace di valorizzare al massimo. Infatti, scegliendo con attenzione sarà possibile godersi il mare senza troppi problemi anche a 50 anni e con la pancia.

Come scegliere il costume da bagno più economico per fisico pera da indossare anche con la pancia a 50 anni

Le donne con fisico a pera tendenzialmente hanno spalle più strette rispetto ai fianchi con un bel punto vita. Mentre la parte superiore tende ad essere piccola, seno compreso, saranno le cosce e il sedere ad essere più abbondanti. Il costume perfetto per questa fisicità dovrà cercare di mettere in risalto la parte superiore del corpo minimizzando quella inferiore. Dal momento che il seno tenderà ad avere dimensioni ridotte saranno perfetti costumi due pezzi o interi con rouches. Sempre con riguardo al reggiseno ottimi quelli push up per fare risaltare la scollatura. Gli slip, invece, saranno da scegliere allacciati sul fianco o a vita alta leggermente sgambato. Un bel costume intero scollato farà risaltare questa fisicità prorompente.

Fisico a clessidra

La fisicità a clessidra, invece, tende ad avere un seno abbondante e una vita molto sottile e segnata. Alle donne con un fisico a clessidra stanno bene la maggior parte dei costumi, dai bikini a quelli interi. Tuttavia, ci saranno dei modelli più donanti rispetto ad altri. Chi ha molto seno potrà optare per una classica fascia non imbottita oppure per un triangolo. Per la parte inferiore, invece, saranno ideali gli slip da allacciare, a vita alta oppure i modelli brasiliana. Se si preferisse un costume intero, invece, meglio modelli scollati rispetto a quelli classici. Infatti i modelli più classici potrebbero nascondere invece di esaltare seno e vita.

Quali comprare

Tra i costumi con laccetti perfetti per queste fisicità ne troviamo di molto colorati proposti da Calzedonia. Il prezzo sarà compreso tra i 15 e i 20 euro a seconda del modello. Sarà possibile anche scegliere quelli a vita alta ideali sia per le pere che per le clessidre. Per la parte superiore, invece, si potranno scegliere fasce imbottite sui 30 euro. Oltre a questo anche una fascia monospalla perfetta per chi ha poco seno a 40 euro. Da Tezenis, invece, si potranno acquistare costumi più economici, dai bikini push up a circa 15 euro ai triangoli a 13 euro. Chi cerca un costume intero, invece, ne troverà diversi modelli sempre da Tezenis a meno di 25 euro.

