Rimangono tra i capi intramontabili che riescono sempre ad affermarsi grazie alla loro grande versatilità. I jeans rappresentano una vera e propria colonna portante della moda che ad ogni stagione propone varianti sempre di grande stile. Chi pensa che la mezza età non sia più adatta ad indossare un capo simile, probabilmente si sta ponendo dei limiti. Anche quando il fisico mostra forme più morbide e generose, è possibile adattare i jeans alle proprie esigenze. Vediamo allora come indossare i jeans a 50 anni per valorizzare la silhouette con grande stile.

Qual è il giusto compromesso tra stile, eleganza e comodità?

Settembre è un mese di cambiamenti: subentra l’autunno, si rientra al lavoro e si cambia anche il guardaroba. C’è chi cambia persino gli occhiali da vista. In questo caso, esistono, infatti, delle agevolazioni economiche come abbiamo indicato nell’articolo: “Arriva il bonus fiscale per chi usa occhiali da vista o lenti e contatti. abitualmente”.

Seguire la moda rappresenta per molti una scelta che non ha come unico obiettivo l’individuazione del capo all’ultimo grido. C’è chi pone maggiore attenzione alla comodità e chi invece pone attenzione ai tessuti adatti alla propria pelle.

Uno dei capi che generalmente riceve grande consenso è proprio l’intramontabile pantalone di jeans. Per l’autunno/inverno 2021/22 i jeans entrano a pieno titolo tra i “must have” della stagione. Dal taglio largo e ampio alle fantasie stampate fino alle applicazioni più eccentriche, i modelli in commercio sono tanti.

Scegliere quello più adatto alle proprie esigenze non è sempre facile. Questo può accadere soprattutto dopo gli “anta”, quando la tentazione di osare con un tocco di eccentricità talvolta si scontra con esigenze differenti. Come trovare allora un buon compromesso?

Come indossare i jeans a 50 anni per valorizzare la silhouette con grande stile

Se si desidera avere un jeans facilmente adattabile alle varie situazioni, è preferibile optare su un taglio classico e dritto. Puntando su un capo semplice e dal denim discreto, lo si può personalizzare in ogni occasione con gli accessori. Cinture colorate e piene di strass, decorazioni da applicare e calzature ricercate possono dare un tocco davvero originale ai propri jeans.

Per stare comode e sentirsi a proprio agio, meglio evitare i tagli a vita molto bassa così come i modelli eccessivamente pieni di strappi. Il risvolto nella parte inferiore si adatta bene ad un abbigliamento sportivo o casual. Attenzione però a ricordare che questo tipo di pantalone tende a spezzare e ad abbassare la figura se il risvolto è molto marcato.

Un taglio simile è preferibile adattarlo a modelli skinny e che non prevedono uno stacco di colore eccessivo. Inoltre, è bene non dimenticare che con temperature esterne eccessivamente basse, la caviglia nuda potrebbe essere una scelta poco ideale. Partendo da un modello passe-partout, anche a 50 anni si possono indossare i jeans e personalizzarli al meglio.

