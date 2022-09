Il calo delle temperature e l’arrivo dei primi freddi, seppur moderati, comportano un cambio del nostro vestiario. Top smanicati fanno spazio a maglie con le maniche, pantaloncini a pantaloni lunghi. Le giacche, che avevamo dimenticato da un po’ nell’armadio, rifanno la loro comparsa. Mentre sandali e scarpe aperte si mettono via, per far posto a sneakers, scarpe chiuse e agli immancabili stivali.

Queste ultime calzature piacciono sempre molto e rendono l’addio all’estate meno doloroso. Molte di noi, infatti, amano indossare gli stivali, che riparano dalla pioggia e dal freddo e sono anche di moda. In particolare, scopriamo a che vestiario abbinare stivali nei vari colori autunnali.

Come indossare e abbinare gli stivali bianchi, beige e marroni per l’autunno

L’autunno ci riporta alla mente tipici colori di moda per lo più scuri o spenti, come il marrone e il beige. Questi sono anche i toni tipici degli stivali di moda in autunno. Un paio di stivali marroni può stare molto bene su un completo con gonna beige o panna. Questo look denota uno stile di abbigliamento particolarmente elegante. Il beige, invece, risalta sul nero per cui ottimo un look total black con stivali beige chiari, magari con le estremità superiori arrotolate.

Chi vuole ancora osare un tocco di estate prima che il freddo si intensifichi, può scegliere di indossare gli stivali bianchi. In questo caso l’abbigliamento più adeguato è quello del cappotto in cammello con maglia bianca e jeans. Cappotto e maglia spezzano particolarmente il sentore kitsch anni ‘80, tipico dello stivale bianco su jeans. Ecco alcuni consigli per capire come indossare e abbinare gli stivali nei tipici colori dell’autunno. Vediamo ora la soluzione di un piccolo problema che può occorrere ai nostri stivali se sono nuovi.

Quando le scarpe nuove cigolano

Quando i nostri stivali sono nuovi, alcune volte può manifestarsi un problema all’atto di indossarli per camminare. Gli stivali posso infatti fare rumore e cigolare a ogni nostro passo. Nel caso di scarpe come gli stivali ciò può essere dovuto al materiale nuovo non ancora consumato. Soprattutto e certamente per quello che riguarda le suole. In questo caso possiamo trovare una soluzione al fastidioso rumore sfregando sulla suola una gomma da cancellare. In questo modo la levigazione potrà attenuare il fastidio.

Oppure il rumore può essere dovuto a causa di infiltrazioni di acqua, per aver indossato gli stivali con la pioggia. In questo caso l’assorbimento dell’umidità potrà attenuare il problema. Basterà asciugare per bene le suole e inserire nelle scarpe dei fogli di carta da giornale appallottolati.

