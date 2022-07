Come impostare l’aria condizionata per combattere il caldo e rinfrescarsi risparmiando sulle bollette elettriche fino al 30%

In estate, soprattutto quando il caldo è insopportabile e c’è aria afosa, i climatizzatori sono l’unica salvezza. Tuttavia, bisogna stare attenti a come li si utilizza in quanto, utilizzando energia elettrica per raffreddare, sono anche costosi. Infatti, il rischio è quello di ricevere una bolletta elettrica salatissima, che peserà fortemente sul nostro bilancio domestico. Qui, pertanto, forniremo dei validi suggerimenti per riuscire a risparmiare fino al 30% sui consumi energetici del climatizzatore. Vediamo come. Il primo riguarda la temperatura corretta da impostare. L’abitudine di accenderlo alla massima potenza, infatti, oltre che antieconomica, provoca anche problemi alla salute. Pertanto, è consigliabile impostare una temperatura di 5-8 gradi in meno rispetto a quella esterna. Sicchè, se fuori ci sono 32 gradi, potremmo impostare l’aria condizionata sui 26-27 gradi per stare freschi. In tal modo, allo stesso tempo, si possono ridurre notevolmente i consumi.

Consigli validi su come utilizzare il condizionatore

Molti climatizzatori, inoltre, sono dotati di funzione deumidificatore, modalità grazie alla quale è possibile raggiungere un’ottima temperatura, consumando pochissimo. Questa funzione, inoltre, è l’ideale per combattere l’afa e l’umidità, che sono i fattori più fastidiosi del caldo. Essa, poi, è l’unica che può essere utilizzata durante la notte. Chiarito come impostare l’aria condizionata per combattere questo caldo, ora veniamo al tipo di impianto che è consigliabile acquistare. In proposito, un fattore da tenere in debita considerazione, è la classe energetica. Quindi, scegliere condizionatori con classe energetica A+++, consente di risparmiare nel tempo. La spesa iniziale di acquisto, pertanto, sarà ampiamente ammortizzata. Inoltre, meglio scegliere dispositivi dotati di tecnologia inverter, che consente di ridurre la potenza assorbita quando l’impianto raggiunge la temperatura desiderata.

Come impostare l’aria condizionata per combattere il caldo e rinfrescarsi risparmiando sulle bollette elettriche fino al 30%

Quando si mette in funzione il condizionatore, occorre controllare che porte e finestre siano chiuse. Diversamente, infatti, si dà luogo a sprechi e a dispersione di aria fredda. Infine, è importante provvedere ad una regolare manutenzione del climatizzatore. I filtri dell’aria, infatti, vanno puliti, in modo da garantire l’efficienza dell’impianto, oltre all’igiene e alla salubrità dello stesso. Questo perchè nei filtri, si annidano polvere e acari che favoriscono la proliferazione di batteri. Quindi, almeno una volta all’anno, prima di utilizzare i condizionatori, è necessario controllare il filtro ma anche gas e tubazioni.

Approfondimento

