Tutti, almeno una volta alla settimana, ci dedichiamo alle pulizie di fondo di casa mettendo mano alle zone più fastidiose. Tra queste meritano menzione senz’altro la cucina, il bagno, così come spolverare le mensole, passare l’aspirapolvere e lucidare i pavimenti. Ulteriore pulizia maggiore di casa è il bucato di lenzuola e federe che avvolgono i nostri cuscini e materassi. Quello che però a volte dimentichiamo è che per un’adeguata pulizia non è sufficiente lavare federe e lenzuola. Infatti anche i cuscini e materassi dovrebbero essere puliti e igienizzati. Indipendentemente dalle macchie che questi possono presentare sarebbe opportuno rendere sterili, per quanto possibile, queste superfici sulle quali passiamo buona parte della nostra vita. In seguito vedremo come igienizzare materasso e cuscini in pochi minuti con una soluzione fatta in casa.

Come intervenire

Partiamo da un oggetto di casa che certamente non può essere messo in lavatrice, ovvero il materasso. Questo, infatti, nonostante il cambio di lenzuola potrebbe accumulare scorie e residui di pelle o polvere ed ospitare alla lunga germi e batteri.

Per una corretta pulizia del materasso, dunque, la prima cosa che dovremo fare sarà quella di rimuovere questi residui. Come? Molto semplicemente sarà sufficiente passare con cura l’aspirapolvere su tutta la superficie del materasso in modo tale da rimuovere lo sporco più grossolano. Una volta fatto questo, in un contenitore spray dovremo mettere mezzo litro di acqua e circa 50 g di percarbonato di sodio. L’unione dell’acqua e del percarbonato libera ossigeno igienizzando il materasso e donando, inoltre, un colore bianco brillante. Nebulizzeremo dunque sul materasso questa soluzione pulente per poi tamponare con un panno in cotone bianco. Si consiglia di utilizzare un panno bianco in quanto tessuti colorati potrebbero stingere e macchiare il materasso.

Come igienizzare materasso e cuscini e quanto lavare le lenzuola

La stessa formula può essere adottata con i cuscini. Immergiamo i cuscini sfoderati in una soluzione di acqua e percarbonato in cui li lasceremo a mollo tutta la notte. Il giorno successivo, li metteremo in lavatrice a 40° con cicli di 800. Questo consentirà di igienizzare perfettamente i cuscini e donare loro un colore bianco che sa di pulito.

Con questi semplici accorgimenti avremo cuscini e materasso puliti ed igienizzati, ma per quanto riguarda le lenzuola?

Come detto in precedenza molti attendono le pulizie di fondo per lavare le lenzuola non sapendo di commettere un errore. Una adeguata pulizia e cambio lenzuola andrebbe effettuata ogni 7-8 giorni nei periodi più rigidi. Aumentando la sudorazione nelle stagioni più calde, invece, sarebbe opportuno eseguire il cambio e la pulizia ogni 4 o 5 giorni.

Ultimo consiglio: se desideriamo ottenere lenzuola bianche e splendenti possiamo aggiungere un comune farmaco in lavatrice che ci garantirà un risultato sbalorditivo.

