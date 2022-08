L’Italia e le Nazioni a prevalenza cristiana sono legate alla festa del giorno dell’onomastico. Oltre al compleanno che si festeggia in tutto il Mondo, si aggiunge anche la ricorrenza del nome. A volte, però, viene il dubbio se la festa del Santo cada proprio nella data in cui popolarmente si festeggia.

Un dubbio più che legittimo visto che la Chiesa cattolica ha eliminato qualche anno fa non pochi festeggiamenti legati ai santi la cui realtà storica era poco attendibile. Vi sono poi le tradizioni popolari, che in alcuni casi festeggiano anche fuori dalle date ufficiali.

Oggi in Italia vi è molta più libertà nello scegliere un nome, non necessariamente legato ad un Santo. Non a caso nel 2011, Papa Benedetto XVI esortava a scegliere nomi consoni secondo l’uso cristiano. Ciò valeva soprattutto per i bambini che ricevevano il battesimo, a cui i genitori davano nomi non legati alla tradizione cristiana.

Nomi proibiti in Italia

Pochi sanno forse che vi sono alcuni nomi che sono proibiti in Italia. In genere sono nomi legati ai cartoni animati, a personaggi storici o ad altri fattori come, ad esempio, la magia nera. Inoltre bisogna che il nome rispetti anche l’identità di genere. Non si può dare un nome femminile ad un maschietto o viceversa. Tra i nomi proibiti abbiamo Doraemon, Benito, Adolf Hitler, Laura Palmer, Satana. Ma anche Osama Bin Laden, Moby Dick, Grande Gatsby, Conte Dracula, Lucifero, Ikea ed altri.

Ecco il vero giorno in cui si festeggia il nome Salvatore in Italia

La Chiesa ha anche eliminato alcuni Santi dal proprio calendario, la cui festa non ha radicate basi storiche. Così nel 1969 ne furono rimossi diversi, fra cui San Gennaro patrono di Napoli. Lo si lasciò esclusivamente al culto locale. Come per dire, non si può dire con certezza che sia veramente esistito, ma non si può nemmeno negare totalmente la sua esistenza. Fu Giovanni Paolo II che nel 1980 lo proclamò ufficialmente patrono di Napoli e protettore della Campania. Così il Vescovo puteolano ritrovò la sua gloria.

Molto diffuso a Napoli e in genere nel Sud Italia è il nome Salvatore. Fa riferimento direttamente alla persona di Gesù, il Salvatore del Mondo. Per questo motivo la festa per chi porta questo nome, coincide con una dedicata al Cristo.

In Campania e nell’Italia del Sud, chi ha il nome Salvatore festeggia il suo onomastico il 6 agosto. Si tratta della festa della Trasfigurazione del Signore, un momento importante della vita di Gesù. Rivela ai discepoli la sua vera identità e dal suo volto esce una luce brillante come il sole.

Altre possibilità

In altre zone si festeggia il nome Salvatore, anche in occasione della festa del Corpus Domini, che ha una data variabile ogni anno. Tuttavia ecco il vero giorno in cui si festeggia questo nome. Esiste anche un San Salvatore vero e proprio, nel Calendario romano dei Santi. Cade il 18 marzo e chi vuole, potrebbe anche festeggiarlo in questa occasione. Si tratta di San Salvatore Grionesos da Horta, un religioso dei Frati Minori, di origine catalane.

Lettura consigliata

In pochi lo sanno ma sono questi i nomi vietati in Italia che non si possono dare ai bambini