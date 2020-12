Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Mai come adesso il POS è tra gli oggetti più utilizzati in tutti i settori. Pagare attraverso l’utilizzo di questo apparecchio sta diventando un dovere ed un’abitudine. Abbiamo imparato ad igienizzare ogni tipo di oggetto e superficie, ma come igienizzare e pulire il POS? Proiezionidiborsa parte dalla considerazione che se le banconote in genere si considerano veicoli di germi e batteri lo stesso vale anche per i POS. Si pensi a tutte le persone che digitano il PIN, a quanti germi e batteri si depositano sull’apparecchio.

Piccole regole per igienizzare senza danneggiare il dispositivo

Ecco alcune pillole su come igienizzare e pulire adeguatamente il terminale POS.

Per prima cosa, assicurarsi di utilizzare i prodotti giusti, dopo aver letto le istruzioni ed evitare prodotti abrasivi. Spegnere sempre il terminale e scollegarlo dai fili elettrici. Spruzzare il detergente su un panno ed evitare che il liquido entri nel dispositivo.

Per i dispositivi touchscreen, si consigliano prodotti per il vetro. Evitare di utilizzare soluzioni alcoliche che potrebbero danneggiare i dispositivi. Si possono utilizzare, altresì, salviettine igienizzanti monouso per apparecchi elettronici. Per quanto riguarda lo slot del lettore, si consiglia di utilizzare una cleaning card, ovvero una carta specifica per pulire ed igienizzare l’apertura.

Pulizia generale

Per quanto concerne una pulizia generale dell’apparecchio, si consiglia di usare un panno umido, morbido. I panni in microfibra sono i migliori perché non rilasciano pelucchi. Nelle parti più delicate, si consiglia un panno asciutto, onde evitare di danneggiare con l’umidità le parti elettroniche.

La regola più importante è di invitare i propri clienti ad utilizzare i pagamenti contactless, ovvero quei pagamenti che non richiedono la digitalizzazione del pin. Questo pagamento non prevede né il pin né l’inserimento della carta, per importi, per ora, fino a 25 euro. Infine, pulizia e igienizzazione del POS, oltre ad impedire la diffusione di germi e batteri, consentono al Pos di avere una vita più lunga.

