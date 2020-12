Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Possiamo cucinarle in qualsiasi modo, le patate saranno sempre buonissime. Si tratta di un contorno versatile e perfetto per accompagnare molti secondi. Al cartoccio, fritte, al forno o lesse, alle patate non si riesce proprio a dire di no. Esiste però un modo davvero particolare e divertente per cucinare e preparare delle patate originali e sfiziose. Stiamo parlando delle croccanti e irresistibili patate a spirale, anche chiamate patate twist o tornado. Scopriamo assieme come si cucinano.

Ingredienti

Ingredienti per 4 persone:

4 patate abbastanza grandi;

olio extravergine d’oliva q.b.;

sale q.b.;

pepe q.b.;

paprika q.b.;

curry q.b.;

parmigiano reggiano grattugiato q.b.;

pangrattato q.b.;

4 spiedini di legno lunghi.

Le spezie possono essere cambiate a proprio piacimento (per esempio con erbe). Anziché l’olio può essere usato del burro fuso, ma ovviamente le patate saranno più caloriche.

Questa ricetta prevede l’utilizzo del forno, ma queste patate sono perfette e buonissime anche da fritte.

Preparazione delle patate a spirale

La prima cosa da fare per preparare le croccanti e irresistibili patate a spirale è quella di pulire attentamente la buccia sotto l’acqua. Questa poi si può lasciare o eliminare a seconda del proprio gusto. Infilzare ogni patata al centro, in lunghezza, con uno spiedino, il quale dovrà spuntare da entrambi i lati.

A questo punto si crea la spirale. Esistono anche degli strumenti appositi per farlo, ma con questo metodo non sarà necessario. Serve solamente un coltello tagliente e dalla lama liscia. Partendo quindi da un’estremità iniziamo a girare e a tagliare la nostra patata, proseguendo quindi con un taglio diagonale, circolare e continuo fino all’altro capo. Terminare la spirale e allargarla bene sulla lunghezza dello spiedino.

Depositare le nostre patate in una teglia coperta da carta forno. Spennellarle quindi con dell’olio (o del burro) e su ciascuna di essa aggiungere sale, pepe, paprika, curry, il parmigiano grattugiato e il pangrattato. Le spezie e gli ingredienti devono essere presenti e ben distribuiti su tutti i lati delle patate.

Infilare quindi in forno ventilato a 170 °C per circa 30 minuti; terminare la cottura con la modalità grill.

Servire quindi le patate, da mangiare nel piatto o anche direttamente sullo spiedino. Questo permetterà di poterle consumare anche in piedi.