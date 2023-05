Come guadagnare un sacco di soldi con i vecchi vestiti grazie ai suggerimenti sul vintage di Charlène di Monaco

Sempre molto attenta al suo look, la principessa Charlène regala tante idee sulla moda a ogni sua apparizione pubblica. Ex nuotatrice e modella, ha il fisico ideale per indossare ogni capo. Eppure più che aiutarci negli abbinamenti o a nascondere i difetti, le sue idee regali potrebbero aiutarci a guadagnare. Ecco come.

Moglie del principe Alberto II di Monaco, Charlène Lynette Grimaldi è una delle più eleganti principesse del Mondo. Ha speso più di 700 mila euro in abiti in un anno stabilendo un record e lasciando indietro Kate Middleton che ne ha spesi al massimo 200 mila. Nessuna come lei. La classifica stilata dal sito UFO No More ha confrontato i comportamenti in materia di shopping di 19 teste coronate. Charlène avrebbe sfoggiato negli ultimi tempi ben 105 capi nuovi durante le uscite pubbliche.

Rimarrà nella storia il completo azzurro baby indossato per l’incoronazione di Carlo III che ha dimostrato come lo stile della principessa sia veramente unico. Giacca lunga e gonna midi con tacchi fini alti, l’ispirazione dell’outfit era strettamente vintage. A dimostrazione di come questo stile sia prepotentemente tornato alla ribalta.

Cifre da capogiro

Se invece di spendere un capitale come fa la principessa Charlène vogliamo scoprire come guadagnare un sacco di soldi grazie ai vecchi vestiti dobbiamo sapere alcune cose. Prendiamo spunto dalle scelte della principessa per capire se ciò che abbiamo trovato nell’armadio di nostra madre o di nostra nonna possa tornarci utile. Gli abiti retrò devono essere valutati con molta attenzione. Sicuramente nel guardaroba di famiglia ci sarà un abito a tema floreale con lo scollo a forma di cuore.

Andava di moda negli anni Cinquanta e aveva la gonna molto ampia. Un vestito simile con la griffe potrebbe valere dai 300 euro fino ai 1.000 euro a seconda dello stato di conservazione. È il caso degli abiti floreali firmati Dior. La principessa ha scelto il tema floreale per i Princess Grace Award del 2022 ma ha preferito un taglio lungo che coprisse i piedi. Il tema floreale può essere facilmente valorizzato. Se non siamo convinti che i vestiti vecchi possano valere una fortuna dobbiamo sapere che nel Maine un paio di jeans modello XX antesignani dei Levi’s 501 sono stati battuti all’asta al prezzo record di 80 mila dollari. Come nuovi ma avevano appena 123 anni.

Come guadagnare un sacco di soldi con le borse e la pelle

Se nel guardaroba della mamma o della nonna troviamo delle borse analizziamole con attenzione. Chanel, Louis Vuitton, Dior e Gucci hanno pezzi che sono autentici gioielli e come tali vengono rivenduti. Dagli 800 euro fino ai 2.000 euro il mercato offre la possibilità di guadagnare molto bene anche con i modelli meno ricercati. Quelle Louis Vuitton valgono sempre e sono infatti molto apprezzate dalla principessa Charlène che ama particolarmente la texture effetto coccodrillo. Lei sfoggia iconiche edizioni speciali che stanno riscrivendo la storia della moda. Nell’armadio di casa è possibile trovare borse che hanno già fatto la storia e che potrebbero darci soddisfazioni.

Se invece di vendere vogliamo comprare e fare un vero affare dovremmo pensare alla pelle. Nei mercatini potremmo trovare trench o blazer in pelle che potrebbero continuare a mantenere alto il loro valore. Alla principessa Charlène la pelle sta molto bene. Allo stadio di Marsiglia durante la partita di rugby tra Francia e Sudafrica dello scorso anno indossava un paio di pantaloni in pelle, tessuto sempre più amato nelle famiglie royal. Acquistata per pochi euro la pelle può essere indossata o rivenduta e il valore dei capi potrebbe superare i 500 euro. Sono le famiglie reali a ricordarci che la moda continua a rimanere uno dei settori più remunerativi in ottica investimento.