Alcuni modelli sono ricercati perché considerati antichi ma anche i vintage hanno un valore importante. Vediamo come fare cassa con quelli più preziosi e cosa fare con quelli che hanno meno valore. Come e quanto guadagnare e dove vendere gli abiti da sposa usati?

Può capitare di avere un vecchio abito della sposa di mamma o di nonna chiuso in un baule. Potremmo ricavare una bella somma oppure potremmo essere costretti a riciclarlo perché privo di valore. Quando un vestito da sposa può ancora essere considerato prezioso? In genere un capo d’abbigliamento è considerato antico se ha più di 75 anni mentre è considerato vintage se ne ha almeno 25. Perché abbiano valore devono essere irriproducibili, irripetibili, devono aver caratterizzato un’epoca oppure non devono mai essere stati usati. Rarità, usura e stato di conservazione sono determinanti. Avere un abito da sposa non usato degli inizi del Novecento potrebbe essere una vera fortuna.

Che un abito da sposa non sia stato utilizzato è molto difficile. Anche l’abito con cui nonna è andata all’altare però può portarci un guadagno. Un abito da sposa del 1920 in pizzo può valere anche 1.000 euro se in ottime condizioni. Se abbiamo un abito edoardiano in pizzo il valore potrebbe arrivare a 2.000 euro. Gli abiti da sposa del 1940 in broccato possono valere 400 euro, quelli del 1980 possono arrivare a 500 euro.

Venderli o regalarli

Se hai questi abiti da sposa antichi o vintage e li vuoi rivendere potresti provare con eBay. Le alternative sono Subito.it, i forum di matrimoni, i negozi di antiquariato o gli atelier specializzati. Oggi, l’antiquariato o l’abbigliamento vintage si vende spesso tramite i social, quindi Facebook, Instagram o Pinterest. Non tutti possono permettersi un abito da sposa nuovo. Averlo usato, soprattutto se di valore, è un’ottima alternativa. Diverse associazioni raccolgono gli abiti da sposa usati, come l’associazione missionaria Francesco. Se il nostro abito da sposa non ha tanto valore possiamo fare una donazione. Noi ci liberiamo di un ingombro mentre chi ha bisogno avrà la possibilità di spendere poco o niente. Questi abiti in genere vengono indossati una sola volta. La politica anti spreco è assolutamente consigliata.

Se l’abito da sposa viene rivenduto lo stesso anno il valore perso potrebbe fermarsi al 25%, la percentuale cresce con il passare del tempo e arriva al 75%. Su eBay possiamo trovare vestiti da sposa al prezzo di 180 euro. Valutiamo tutte le possibilità.

Come e quanto guadagnare e dove vendere gli abiti da sposa usati

In passato era severamente vietato rivendersi l’abito da sposa se la ragazza lo aveva cucito da sola e se era particolarmente ricamato. Portava molta sfortuna. Anche se la ragazza si era sposata in chiesa, l’abito veniva conservato e mai venduto. Per questo oggi nei bauli ci sono nascosti numerosi pezzi rari che potrebbero valere una fortuna.

Il velo era considerato un autentico talismano e veniva sempre conservato. Il velo può essere rivenduto a parte e se ne abbiamo modelli del 1920 il guadagno può arrivare anche a 500 euro. Gli abiti da sposa potevano essere venduti e non portava sfortuna se il matrimonio non aveva funzionato. Dall’altro lato veniva considerato un cattivo segno sposarsi e creare una famiglia con un vestito usato da una donna che non aveva avuto buona sorte. Per questo gli abiti da sposa finivano nei bauli. E oggi sono oggetti che possono portarci un vero tesoretto.