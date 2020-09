Il team di Redazione risponde ai Lettori che chiedono come funziona il Bonus ristrutturazione al 110% per porte interne, di ingresso o blindate. Conviene non lasciarsi sfuggire l’occasione di beneficiare di una percentuale di detrazione così elevata. Il Decreto Rilancio mira proprio ad incentivare l’avvio e l’esecuzione di lavori di ristrutturazione, ammodernamento e miglioramento per ridare slancio all’economia nazionale. Molte aziende di piccole e medie dimensione hanno bisogno di rimettersi in carreggiata. E il Governo intende supportare i contribuenti con agevolazioni fiscali in modo da indurli a realizzare interventi edilizi solitamente molto costosi.

Non sono pochi coloro che rimandano lavori di ristrutturazione e adeguamento proprio a causa delle spese elevate che gli stessi comportano. Il Superbonus con aliquota al 110% rappresenta un ottimo trampolino di lancio per chi attualmente ha degli immobili su cui intervenire. Vediamo dunque insieme ai nostri Esperti come funziona il Superbonus ristrutturazione al 110% per porte interne, di ingresso o blindate. Del resto, proprio a causa del disastro economico che il coronavirus ha determinato sono numerosi gli aiuti e le agevolazioni statali a sostegno dei contribuenti. Rimandiamo ad esempio i nostri Lettori all’articolo “Bonus mobili ed elettrodomestici 2020: chi può richiederlo?” per chi può approfittare ed acquistare nuovi arredi.

Come funziona il Superbonus ristrutturazione al 110% per porte interne, di ingresso o blindate?

La confusione relativa alle spese detraibili fino al 31 dicembre 2021 rende necessario qualche chiarimento. Si attendono ovviamente anche da parte dell’Agenzia delle Entrate ulteriori circolari che definiscano con maggiore precisione i limiti di applicazione della detrazione al 110%. Da quanto si legge dalle attuali disposizioni si può dedurre che, almeno per il momento, l’acquisto di nuove porte interne non sarà detraibile.

E ciò perché le agevolazioni fiscali coprono i costi di lavori che mirano ad assicurare una maggiore efficienza energetica dell’immobile. Ne consegue l’esclusione delle porte interne la cui sostituzione non arrecherebbe alcun risparmio energetico. Diverso il discorso per le porte di ingresso o blindate dal momento che le stesse potrebbero effettivamente ridurre la dispersione termica. L’istallazione di porte blindate o di ingresso possono fruire quindi della detrazione al 110% perché proteggerebbero l’immobile migliorando la resa energetica.