Gli Esperti di Proiezionidiborsa vi suggeriscono cosa fare se un parente è positivo al Covid-19 e quali precauzioni adottare per evitare il contagio. Sembra che non accadrà mai a noi, non sono situazioni che ci riguardano fino a quando invece non ci investono improvvisamente. Attualmente può bastare che un bambino o un ragazzino di qualunque età torni da scuola e comunichi che nella sua classe c’è un compagno positivo. Tutta la classe finisce così in quarantena e dal giorno dopo cambia completamente la prospettiva da cui si guarda all’epidemia. Un’eventuale quarantena costringe non solo a riorganizzare il programma delle giornate ma ad interrogarsi in merito ad un eventuale contagio.

Oltre al compagno di classe del proprio figlio, potrebbe anche succedere che un nostro familiare risulti positivo al virus. In tal caso, cosa fare se un parente è positivo al Covid-19 e quali precauzioni adottare per evitare il contagio? Dall’articolo “È possibile assicurarsi contro il coronavirus e le epidemie?” il Lettore potrà attingere informazioni utili per tutelarsi anche a livello economico. La presenza del coronavirus nel proprio contesto familiare semina il panico perché si tratta di eventi improvvisi che svelano tutta l’incapacità di fronteggiarli. Ecco dunque qualche dritta per non lasciarsi sopraffare e paralizzare da panico e ansia.

Cosa fare se un parente è positivo al Covid-19 e quali precauzioni adottare per evitare il contagio

Se in famiglia c’è un soggetto positivo al coronavirus conviene attenersi ad alcune regole fondamentali. Per sciogliere qualunque dubbio si può ricorrere ai numeri verdi che le diverse Regioni italiane mettono a disposizione dei cittadini. Inutile dunque, se non in casi di assoluta necessità, contattare il 118 quanto piuttosto tenere a distanza di sicurezza il familiare. In presenza di sintomi quali mal di gola, febbre, difficoltà a respirare conviene chiedere il consulto di un medico.

La presenza di un parente positivo al Covid-19 in casa impone agli altri familiari di attenersi scrupolosamente alle disposizioni governative. Occorre anzitutto destinare una stanza al paziente con Covid-19 e possibilmente lasciargli l’utilizzo esclusivo del bagno. Se non disponete di doppi servizi igienici, abbiate cura di disinfettare con candeggina i sanitari, le maniglie e le superfici. Inoltre la stanza da letto del soggetto malato deve godere di buona illuminazione e ventilazione. Occorre assicurare infatti un costante ricambio dell’aria e un cestino personale in cui riporre soltanto i rifiuti del parente con Covid-19. La biancheria da letto e personale deve subire lavaggi ad una temperatura di almeno 60 gradi, così come è necessario pulire l’appartamento con disinfettanti.