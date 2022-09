Quando si investono i propri soldi non ci si può fare guidare da una sola indicazione sia essa l’analisi grafica, l’analisi fondamentale o le raccomandazioni degli analisti. Prima di scegliere quali azioni a basso rischio da comprare adesso bisogna prima verificare se lo strumento scelto sia compatibile con il proprio profilo di rischio.

Consideriamo ad esempio le azioni El.En che, come vedremo sono molto sottovalutate e sono arrivate su livelli difficilmente superabili al ribasso. Una misura del suo rischio arriva dal beta che esprime quanto varia il movimento di un titolo in funzione del movimento del mercato. Un beta superiore a 1 vuol dire che il titolo è più rischioso del mercato in quanto ne amplifica i movimenti. Minore di 1, invece, indica che il titolo è meno rischioso.

Nel caso specifico di El.En. il beta a un anno è inferiore a 1 indicando che il titolo è meno rischioso della media del mercato. Tuttavia, va precisato che un’azione poco rischiosa secondo un dato parametro possa non esserlo secondo un altro. Inoltre, va sempre ricordato che sulle azioni, a differenza degli indici, possano verificarsi situazioni particolari come ad esempio la società potrebbe fallire con conseguenze pesanti sull’andamento dei prezzi.

Azioni a basso rischio da comprare adesso secondo l’analisi grafica

Il titolo El.En (MIL:ELN) ha chiuso la seduta del 23 settembre in rialzo dello 0,09% rispetto alla seduta precedente, a quota 11,24 euro.

La tendenza in corso è ribassista e ha già raggiunto il suo III obiettivo di prezzo in area 11,28€. A questo punto, quindi, la probabilità che si possa assistere a un rimbalzo fino in area 11,9 euro è molto elevata. Oltre questo livello, poi, il titolo potrebbe continuare al rialzo con massima estensione rialzista in area 13,8 euro.

Migliori titoli azionari su cui investire

Secondo i multipli di mercato, invece, il titolo risulta essere sottovalutato qualunque sia l’indicatore utilizzato con l’eccezione del Price to Book ratio. Tuttavia va detto che, in assoluto i multipli di El.En sono molto elevati. Ad esempio, se consideriamo il rapporto prezzo su fatturato, sebbene inferiore alla media, è pari a circa 1,4.

Secondo quanto riportato sulle riviste specializzate, per gli analisti che coprono El.En il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di oltre il 50%. È interessante, poi, scoprire che la dispersione tra le raccomandazioni degli analisti è inferiore al 10%.

Lettura consigliata

Il panico sul Ftse Mib Future potrebbe presto lasciare spazio al rialzo