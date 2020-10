Abbiamo trovato un argomento interessante ma ora non abbiamo tempo di leggere l’articolo. Vorremmo salvarlo per farlo dopo, ma è una pagina internet. Allora decidiamo di fare uno screenshot, ma la schermata catturata non ha tutto l’articolo. Quindi ci tocca scorrere e rifarlo di nuovo per ogni pagina. Così ci ritroviamo con 4, 5 foto in galleria, magari con pezzi ripetuti.

Sarà capitato a tutti. Ma oggi noi dello Staff di ProiezionidiBorsa spiegheremo come fare uno screenshot lungo di un’intera pagina web. Così leggere un articolo o una ricetta offline non sarà più un problema.

Cos’è uno screenshot?

Lo screenshot, istantanea schermo o screen, serve per salvare sotto forma di immagini quello che stiamo visualizzando sullo schermo. Può essere fatto anche da pc, ma gli screen vengono più comunemente catturati da smartphone.

Come fare uno screenshot

Il metodo da usare varia in base al sistema operativo. Da un lato abbiamo iOs per iPhone, e dall’altro Android per la maggior parte degli altri telefoni. Ad esempio Huawei o Samsung.

Vediamo il procedimento per poter fare uno screenshot con iPhone:

Nei modelli fino all’iPhone 8, quelli con il tasto centrale, si fa cliccando contemporaneamente il tasto “Home” e il tasto di accensione laterale.

Nei modelli dall’iPhone X e successivi invece, non essendoci più alcun tasto centrale, il procedimento è questo. Bisogna cliccare contemporaneamente il tasto “Volume +” e il tasto di accensione.

Con il nuovo aggiornamento di iPhone abbiamo una chicca. Ora si può fare lo screenshot semplicemente toccando due volte il retro del telefono. Ecco il procedimento per attivare la funzione.

Andare in “Impostazioni” e poi cliccare su “Accessibilità”. A questo punto cliccare su “Tocco”. Scorrendo fino in fondo troviamo la scritta “Tocco Posteriore”. Cliccare e si aprirà un’altra scheda. Cliccare su “Tocco Doppio” e scegliere la funzione “Istantanea Schermo”.

Vediamo ora come fare uno screenshot su Android.

Per i cellulari Android bisogna tenere premuti contemporaneamente il tasto di accensione laterale e il tasto “Volume –“.

Ora che sappiamo come fare uno screenshot normale, vediamo come farne uno di una pagina intera.

Come fare uno screenshot lungo di un’intera pagina web

Bisogna precisare che lo screenshot lungo può essere fatto solo di pagine internet. O di file documenti. Purtroppo non è ancora possibile farlo di schermate di applicazioni.

Una volta dentro il nostro browser, scegliamo la pagina internet di cui fare lo screenshot, ad esempio un articolo di ProiezionidiBorsa: Cosa fare se si riceve una notifica di contatto a rischio da Immuni.

Procediamo con i metodi che abbiamo visto in precedenza in base al nostro sistema operativo.

Per iPhone

Una volta fatto lo screenshot vedremo in basso a sinistra dello schermo lo screen appena fatto.

Ci clicchiamo sopra e si aprirà la schermata per la modifica. In alto si leggerà “Schermo” e “Pagina Intera”.

Clicchiamo su pagina intera e vedremo tutto l’articolo, lo screen lungo. Ora basta cliccare su “Fine” in alto a sinistra e il gioco è fatto. In galleria ci sarà lo screenshot lungo di tutto l’articolo.

Per Android

Una volta fatto lo screenshot comparirà l’anteprima della schermata, poi in basso a destra comparirà un pulsante con scritto “Schermata a scorrimento”. Il tempo di caricare la schermata e lo screenshot di tutta la pagina è pronto.

Bisogna dire che in base alla versione Android presente sul cellulare potrebbe cambiare qualche particolare. Come ad esempio il pulsante schermata a scorrimento potrebbe trovarsi in una barra unica in basso e non in basso a destra.

Ed ecco quindi come come fare uno screenshot lungo di un’intera pagina web.