Quanti soldi ha il calciatore Messi e come li fa fruttare? Cosa ne fa di 75 milioni di euro all’anno?

Il campione del Mondo Lionel Messi fa sognare i tifosi di ogni Nazione per le sue prestazioni sportive da record. C’è chi lo paragona a Maradona e Pelè e chi lo mette in competizione con Cristiano Ronaldo. Ma Lionel Messi è semplicemente sè stesso e guadagna molto col suo lavoro e tutto quanto ne deriva.

I confronti, in generale non fanno bene, né a chi li fa né a chi li subisce in qualità di destinatario. Però si sa, il Mondo della cronaca (anche sportiva) si nutre anche di queste note di colore che se anche non fanno impazzire di gioia gli interessati, piacciono molto ai tifosi. Così Lionel dal punto di vista mediatico sarebbe l’eterno rivale di Cristiano Ronaldo e l’erede di Maradona. Ma si sa, ogni persona, è unica sebbene con alcuni possa avere in comune molte qualità e talenti.

Quel successo strepitoso nello Stato del Qatar che manda a casa la Francia

Nei mesi roventi dei mondiali del Qatar, oltre alle temperature, sono scottanti una serie di scandalucci e questioni ancora sospese in merito al Qatargate. Per non parlare delle polemiche sui diritti e le contro risposte di qualche emiro. In tutta questa bagarre, l’Argentina alza la coppa del Mondo e il Capitano Lionel Messi rappresenta il sigillo di garanzia. Già si sapeva di lui e della sua bravura, ma dopo i mondiali, persino chi non s’interessa di calcio ha sulle labbra il suo nome e magari si chiede anche quanti soldi ha il calciatore Messi.

I conti in tasca al Capitano dell’Argentina e attaccante del PSG

35 anni, avrebbe un contratto con il Paris Saint Germain pari a 110 milioni di euro in tre anni. Altre fonti (non verificabili) parlano di uno stipendio di 75 milioni di euro (che probabilmente comprende anche gli sponsor che sono circa 30 milioni di euro annui). Almeno così si dice mediante divulgazione di informazioni su alcune testate giornalistiche. Nel marzo del 2022 avrebbe firmato un contratto di sponsorizzazione con un App e tale ingaggio gli porterebbe circa 20mila dollari l’anno. Ma non è tutto. Infatti la “Pulce” avrebbe anche una liaison contrattuale a vita con Adidas e nel 2019 apre il suo primo punto vendita a Barcellona. Si tratta del primo negozio in cui si trova tutta la sua linea di abbigliamento che, manco a dirlo, porta la sua firma.

Quanti soldi ha il calciatore Messi che fa sognare la tifoseria mondiale

Il campione del Mondo avrebbe come agenti il papà e il fratello. È sposato e ha tre figli. Pare che con il suo Paese natale non fosse in ottimi rapporti. Certamente l’aver contribuito a riportare l’Argentina sul podio globale, serve a gettare acqua sul fuoco e sedare ogni eventuale screzio pregresso. Il vincitore di ben sette palloni d’oro, ogni volta che va a segno, dedica il gol a sua nonna che ha perso quando aveva soli 10 anni. Un legame forte che è ancora molto vivo nell’uomo record di sei Scarpe d’oro europee.

Come investe i suoi guadagni da capogiro

La “Pulce” pare avere da diversi anni un’agenzia immobiliare insieme al padre. A questo si aggiungerebbe un grande circolo sportivo di circa 80 ettari nonché diversi terreni fuori dai contesti urbani. Non abbiamo informazioni se investe o meno in Borsa, o se in obbligazioni e criptovalute.