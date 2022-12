Incredibile quello che succede se usiamo gamberi e crostacei così, il risultato è sbalorditivo

Otterremo dei risultati assolutamente pazzeschi utilizzando i gamberi i crostacei con queste semplici preparazioni. Vediamo come fare.

Gamberi, scampi, mazzancolle, fino alle aragoste e gli astici, fanno tutti parte della categoria dei crostacei. La caratteristica di questi deliziosi prodotti del mare è il loro carapace, ovvero l’esoscheletro protettivo che li avvolge e li distingue da altri animali marini.

I crostacei possono essere ampiamente impiegati in moltissimi piatti, dai primi con pasta, alle gustose fritture di mare.

Qualunque sia l’utilizzo che facciamo dei gamberi o dei crostacei, tuttavia, è incredibile quello che succede se impariamo a sfruttarne il potenziale.

Vediamo allora 2 preparazioni semplicissime che lasceranno a bocca aperta i nostri ospiti.

Salto di qualità

Alcune preparazioni hanno la capacità di dare una marcia in più ai piatti e conferire la spinta di gusto che manca. Grazie ai crostacei possiamo dare vita ad una deliziosa bisque.

La bisque è un brodo, più o meno concentrato, ottenuto dagli scarti dei crostacei e il nome bisque lo distingue dal fumetto di pesce, ottenuto da pesci misti.

Per un’ottima bisque puliamo i gamberi, gli scampi o i crostacei che preferiamo dei quali conserveremo il carapace e la testa. Proprio dalla testa dovremo eliminare i baffi e gli occhi che oltre a dare un colore scuro, renderanno amaro il brodo. Ora facciamo ben tostare teste e carapace in padella con un trito grossolano di sedano carota e cipolla e quando saranno bruniti copriamo tutto con acqua e ghiaccio o acqua molto fredda. Lo shock termico favorirà una maggiore estrazione.

Lasciamo cuocere per 45 minuti per poi filtrare il tutto. Per ottenere un gusto più intenso possiamo frullare le teste e i carapaci una volta cotti e filtrare anche quelli.

Facile da conservare

A questo punto abbiamo ottenuto un brodo incredibilmente saporito che sprigionerà un’eccezionale essenza di crostacei. Possiamo far ridurre sul fuoco la salsa rendendola più densa, o darle maggiore spessore utilizzando addensanti come l’amido di riso. La bisque può essere usata per cucinare una zuppa, un risotto o per risottare un piatto di pasta senza grassi aggiunti.

Possiamo conservare la bisque in frigo per 2-3 giorni o congelarlo nei contenitori da ghiaccio e conservarla diversi mesi.

Incredibile quello che succede con questi trucchetti per gamberi e crostacei

Ma le risorse legate ai crostacei non finiscono qui. Infatti possono diventare degli elementi decorativi di grande eleganza.

Un’idea veramente raffinata è quella del carpaccio di gamberi. Dopo aver pulito i gamberi o qualunque crostaceo, eliminiamo testa e carapace e conserviamoli per una bisque.

A questo punto eliminiamo l’intestino eseguendo un’incisione sul dorso e sfilando il piccolo filo nero al suo interno. Ora disporremo 3 o 4 gamberi a cerchio l’uno a fianco all’altro su un foglio di pellicola trasparente leggermente unto e copriremo con un altro foglio. Ora con un batticarne, batteremo sui gamberi con delicatezza verso l’esterno fino a renderli sottili ma uniti tra loro. Questo carpaccio di gamberi può essere servito freddo con qualche ciuffo di erbe e condito con olio e limone. In alternativa può essere disposto su un risotto per creare una elegante copertura da guarnire con salse e polveri.