Basta una cipolla per cucinare un primo piatto clamoroso, i tuoi ospiti chiederanno come hai fatto

Con una sola cipolla realizzerai un piatto tanto semplice quanto gustoso ad un costo bassissimo, scopri come.

La cipolla è un ortaggio che solitamente siamo abituati a pensare come componente del trio del soffritto assieme a carota e sedano. Qualcun altro potrebbe associare invece la cipolla ai fritti misti dove la cipolla, se trattata nel modo giusto, diventa un accento di gusto che accende tutto il fritto.

La cipolla, però, trova un posto anche in tante altre preparazioni della cucina come ad esempio le tipiche focacce alla cipolla, ottime a merenda, pranzo e cena. Allo stesso modo questo straordinario ortaggio, che cambia sfaccettatura di profumo e gusto in base alla varietà, trova un posto d’onore anche nei primi piatti. Basti pensare ad uno dei piatti più identitari della cucina partenopea, ovvero la mitica pasta alla genovese ottenuta da uno stracotto di carne e cipolle. Ma non finisce certo qui perché, anche senza carne, basta una cipolla per cucinare un piatto di pasta semplice e gustoso.

Ingredienti e preparazione

Come si evince dal titolo, il nostro piatto di pasta prevede come ingrediente principale le cipolle e per questo cercheremo di valorizzarle al massimo.

Pertanto gli ingredienti necessari sono:

una cipolla rossa ogni 2 persone;

burro;

Pecorino Romano.

Prima di iniziare con la preparazione, si consiglia di acquistare una cipolla rossa di buona qualità e dal sapore poco aggressivo. Potrebbero essere una buona opzione la rossa di Tropea o quella di Cannara.

Una volta scelta la cipolla giusta partiamo con il taglio, che dovrà essere a fette molto sottili, detto tecnicamente julienne. Le cipolle rosse tendono a dare meno fastidio agli occhi rispetto alle bianche o alle bionde, ma se dovessimo avere problemi possiamo sempre rimediare con qualche segreto.

Tagliate le cipolle, mettiamo del burro in padella e facciamolo sciogliere a fuoco basso per poi aggiungere le cipolle.

Basta una cipolla per cucinare un piatto di pasta eccezionale

Teniamo sempre la fiamma media e per evitare che le cipolle brucino aggiungiamo un pizzico di sale. Questo estrarrà i liquidi dalle cipolle evitando che brucino in cottura. A questo punto lasciamo cuocere per almeno 40 minuti a fiamma bassa con coperchio e al bisogno aggiungiamo dell’acqua calda se le cipolle risultassero troppo asciutte.

Non resta che cuocere la pasta e saltarla nelle cipolle appena cotte e mantecare con del Pecorino Romano. Una macinata di pepe e il piatto è servito.

Anche per panini e decorazioni

Una tipologia di cottura simile può esserci utile anche per cipolle caramellate da mettere nei panini o da usare come decorazione.

Sostituiamo il burro con poco olio e mettiamo le cipolle tagliate finemente in padella alle quali aggiungeremo del sale e abbondante zucchero di canna. Anche in questo caso cuociamo lentamente aggiungendo un mestolo di acqua e portiamo avanti la cottura fino a quando le cipolle non avranno assunto la consistenza desiderata. Il risultato finale dovrà essere simile ad una composta.

Piccolo consiglio: se l’odore di cipolla in casa dovesse diventare un problema, proviamo a rimediare con qualche rimedio casalingo.