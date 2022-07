Al termine di una seduta drammatica a Piazza Affari il titolo AVIO chiude al rialzo. Cosa attendersi nel medio termine?

Avio è un’azienda che opera nel settore della propulsione solida, liquida e criogenica e della propulsione tattica. In particolare, si occupa della costruzione e dello sviluppo di lanciatori spaziali e di sistemi di propulsione solida e liquida per i viaggi spaziali.

L’azienda, quindi, opera in un settore strategico che ha interessanti prospettive di apprezzamento. Tuttavia, a parte l’eccezione Leonardo, tutti i titoli del settore nell’ultimo anno hanno avuto una performance negativa. In ogni caso le azioni AVIO sono riuscite a fare meglio della media del settore di riferimento.

Che il titolo AVIO possa essere sul punto di partire al rialzo o quanto meno di fare meglio del mercato italiano, lo si evince anche dalla sua performance del 5 luglio. Infatti, al termine di una seduta drammatica a Piazza Affari il titolo AVIO chiude al rialzo.

A prescindere dalla prova di forza, però, la situazione sul titolo è abbastanza complicata. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono bloccate dalla resistenza in area 11,18 euro (I obiettivo di prezzo). La rottura di questo livello in chiusura di settimana potrebbe aprire le porte a una continuazione del rialzo almeno fino in area 12,34 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione rialzista, poi, potrebbe andare a collocarsi in area 13,50 euro.

Qualora, invece, dovessimo assistere a una chiusura settimanale inferiore a 10,46 euro le quotazioni potrebbero scendere fino in area 9 euro.

La valutazione del titolo AVIO

Stando a quanto riportato sulle riviste specializzate, la valutazione del titolo AVIO è molto semplice. Qualunque sia l’indicatore utilizzato, infatti, il titolo risulta essere sopravvalutato. In particolare, la valutazione basata sul rapporto prezzo utili è particolarmente elevata. Al momento, infatti, l’azienda quota 48,8 volte l’utile netto per azione previsto per l’esercizio in corso. Anche

Anche le prospettive future non sono delle migliori. Se, infatti, si considera il Fair PE, che esprime le prospettive di crescita di un titolo, si scopre che le azioni AVIO sono sopravvalutate di oltre il 30%.

C’è, però, un parametro che fa eccezione. Il ratio “enterprise value to sales” di AVIO è di 0,66 per l’anno 2022 ed è uno dei più bassi di Piazza Affari.

Anche per gli analisti il titolo è sottovalutato. Secondo quanto riportato su riviste specializzate, infatti, il titolo è da comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di oltre il 30%.

Al termine di una seduta drammatica a Piazza Affari il titolo AVIO chiude al rialzo. Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo AVIO (MILAVIO) ha chiuso la seduta del 5 luglio a quota 10,78 euro, in rialzo dello 0,56% rispetto alla seduta del giorno precedente.

Time frame settimanale

