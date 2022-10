L’eclissi solare del 25 ottobre porterà fortuna allo Scorpione e a 3 segni

Il conto alla rovescia per la fine di ottobre è già partito e da affrontare non ci restano che l’ultima settimana più un ulteriore lunedì. Volendo fare un recap di ciò che è successo dal punto di vista astrologico, potremmo dire che il cielo di questo primo mese autunnale si è rivelato particolarmente movimentato. Con la Luna piena di inizio ottobre molti protagonisti dello zodiaco hanno gioito, come l’Ariete e qualche segno d’Acqua.

Giove retrogrado, invece, ha messo i bastoni tra le ruote soprattutto al Sagittario, instabile nei sentimenti e con qualche pensiero finanziario. A riportare il sereno, poi, sono stati Mercurio diretto, attivo soprattutto nei confronti dei Gemelli, e la coppia Venere e Saturno, dal transito fortunato ancora attivo. Nella stessa direzione, per completare il mese coi fiocchi, si muoverà il Sole che, in tutto lo zodiaco, farà brillare solamente lo Scorpione e altri 3 segni.

Il Sole protagonista dell’ultima settimana di ottobre

Come anticipato, l’oroscopo di quest’ultima settimana appena iniziata sarà influenzato principalmente dal Sole. Il giorno 25 ottobre, infatti, è in programma una sua eclissi parziale tra le 11 e le 13, ora italiana. In sostanza, la Luna coprirà in parte la Stella che ha dato vita al sistema solare, il Sole, oscurando la sua naturale luminosità. Quest’evento, raro e molto atteso per la sua spettacolarità, avrebbe, però, anche interessanti risvolti in termini di fortuna.

Innanzitutto, un’eclissi solare porterebbe nuovi inizi, frizzanti e promettenti. Inoltre, sarebbe sinonimo di un rinnovamento interiore all’insegna della positività e dell’ottimismo. Per concludere, con pochi sforzi individuali, sarebbe in grado di disegnare un futuro tutto in discesa e senza ostacoli all’orizzonte che possano ritardare la conquista degli obiettivi.

L’eclissi solare del 25 ottobre porterà fortuna allo Scorpione fino a domenica 30

Nonostante la capacità del Sole di irradiare la sua potenza verso l’intero zodiaco, a fare una vera e propria scorpacciata di fortuna saranno solo 4 segni. Il primo è proprio lo Scorpione che, tra molti alti e pochi bassi, chiuderà il mese alla grande. In questo periodo, infatti, il Sole è realmente dalla sua parte, ospite nella sua casa. L’eclissi, poi, farà il resto, aprendo ad un periodo di grandi cambiamenti positivi.

Una svolta interessante potrebbe, per esempio, arrivare nel mondo del lavoro, con un nuovo impiego o un nuovo incarico. Anche in amore, però, si potrebbe conquistare un dieci grazie ad un’enfatizzazione di doti naturali come fascino e carisma.

Un altro segno d’Acqua premiato dall’oroscopo

Allora, possiamo proprio dirlo: l’eclissi solare del 25 ottobre porterà fortuna allo Scorpione. Insieme a lui, però, gioirà un altro segno d’acqua, quello dei Pesci. In particolare, proprio durante uno dei periodi più elettrizzanti dell’anno, i nati sotto il segno dei Pesci vivranno sereni anche dal punto di vista amoroso. Per le coppie sarebbe in previsione una grande complicità mentre per i single qualche nuovo incontro stuzzicante.

Due segni di Terra fortunati

Infine, fortuna alle stelle anche per Capricorno e Vergine. Il primo segno, in ripresa già da metà ottobre, potrebbe concludere il mese all’insegna della ricchezza. I soldi, infatti, potrebbero non essere più un problema ma, anzi, diventare quell’incentivo per prendersi un periodo di pausa e relax.

Il secondo segno, invece, potrebbe essere piacevolmente sorpreso da una novità lavorativa come una promozione o una garanzia di maggiore stabilità.

Lettura consigliata

Nessuno ci avrebbe scommesso 1 euro ma queste coppie di segni zodiacali sono super compatibili e cariche di passione