La colonnina del mercurio che sale inesorabilmente ci porta alla ricerca di ricette sfiziose e velocissime. La pasta fredda è molto gradevole oltre che pratica ed estremamente versatile. Possiamo infatti variarla all’infinito e aggiungere gli ingredienti che preferiamo. È importante però che i vari sapori siano ben bilanciati tra loro per avere un piatto gustoso oltre che nutriente.

Poche regole da seguire

Preparare un’insalata di pasta è semplice e veloce, ma bisogna seguire delle piccole regole se vogliamo farla alla perfezione. La pasta deve essere di ottima qualità per reggere bene la cottura e non scuocere. Inoltre, dovremmo passarla in acqua fredda subito dopo averla scolata.

Questo passaggio ci permette non solo di raffreddare rapidamente la pasta e interrompere la cottura ma anche di eliminare l’amido in eccesso. In questo modo la pasta rimarrà al dente e non si attaccherà, neppure rimanendo a lungo in frigorifero.

Per il piatto che prepareremo abbiamo scelto il Bitto, un formaggio corposo a pasta semidura, dal sapore dolce e delicato. Profuma di limone la pasta fredda più buona dell’estate, da realizzare in pochi minuti.

Ingredienti per 4 persone

300 g di fusilli;

250 g di ceci già lessati;

300 g di pomodorini;

1 limone;

200 g di formaggio Bitto;

100 g di olive taggiasche;

1 cucchiaio di paprika;

1 cucchiaio di farina;

250 g di avocado;

basilico q.b;

olio extravergine di oliva q.b.;

sale e pepe q.b.

Per realizzare la nostra pasta fredda, versiamo in una ciotola i ceci già lessati. Se vogliamo velocizzare la preparazione possiamo usare quelli già pronti. Aggiungiamo un cucchiaio di paprika in polvere e un cucchiaio di farina, aggiustiamo di sale e di olio e mescoliamo con cura. Quindi trasferiamo il tutto in una taglia larga, precedentemente rivestita di carta da forno, e inforniamo a 200 gradi per circa 30 minuti. Durante la cottura rigiriamo un paio di volte per avere una doratura uniforme.

Nel frattempo laviamo i pomodorini, li tagliamo a metà e li versiamo in una ciotola capiente. Laviamo e puliamo anche l’avocado riducendolo a piccoli pezzi e lo condiamo con un filo d’olio, un pizzico di sale e qualche goccia di succo di limone. Ora, lessiamo i fusilli in abbondante acqua salata e li scoliamo ancora al dente. Li versiamo freddi nella ciotola insieme ai pomodorini. Aggiustiamo di sale e pepe e condiamo con olio e buccia grattugiata di limone. Mescoliamo con cura a uniamo gli altri ingredienti, l’avocado, il formaggio a piccoli pezzi e le olive taggiasche denocciolate. Aggiungiamo i ceci croccanti solo al momento di servire. Decoriamo con foglioline di basilico.

