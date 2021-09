Eccoci arrivati a una delle consuetudini che meno amiamo ai cambi di stagione: la rotazione degli armadi. Via costumi, magliette, pantaloncini e abiti leggeri. Staffetta con giubbotti, cappotti e vestiario per la stagione invernale. Probabilmente una delle azioni che vorremmo sinceramente scambiare con qualcun altro disponibile a farla. Ma in un’epoca in cui i social e internet riescono a darci una mano, ecco spuntare un’arte nata negli uffici e trasportata nella vita quotidiana. Vedremo coi nostri Esperti come fare il cambio armadi stagionale velocemente ed efficacemente seguendo una nuova tendenza davvero utile.

Ancora una volta un termine inglese

C’era un tempo in cui eravamo considerati i padri della lingua mondiale e quasi tutto derivava dal latino. Oggi non c’è vocabolario e dizionario che non aggiunga settimanalmente dei termini in lingua inglese. Sono infatti sempre più i modi di dire e le parole che importiamo nei dialoghi di tutti i giorni dalla madre patria britannica. È il caso del cosiddetto “decluttering”, termine che letteralmente potremmo tradurre con “mettere in ordine”. Nasce propriamente in ambito lavorativo per svilupparsi poi anche nelle attività di casa. Nella sua accezione più negativa del termine, sta addirittura a indicare quelle persone che hanno la fobia dell’ordine e non riescono a vivere senza.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Come fare il cambio armadi stagionale velocemente ed efficacemente seguendo una nuova tendenza davvero utile

Applicato a ciò che interessa a noi, cioè la sistemazione degli armadi, il “decluttering” dovrebbe consentirci di riordinare senza disperazione e arrabbiature. Bisogna applicare quindi quella che sarebbe la sua origine di antica disciplina orientale che evita l’accumularsi di oggetti che non ci servono. Infatti, all’interno di queste cose inutili vivrebbe un’energia negativa che ci imprigiona nella mancanza di spirito di iniziativa.

Quali sono le regole base per applicare questa arte

Qualcuno potrebbe sorridere al pensiero di applicare questa tecnica di meditazione anche nel cambio degli armadi, eppure sono sempre più le persone che la utilizzano. Sono questi i passaggi principali:

cambiare l’idea di riordinare armadio per armadio e stanza per stanza. Bisogna infatti concentrarci sulla categoria del vestiario. Riordinare invece in modo classico ci porterebbe a stufarci facilmente e chiuderci in una sorta di vicolo cieco;

prima di iniziare a spostare, dovremmo svuotare armadi, cassetti, contenitori sotto il letto e ogni specie di deposito;

dare la priorità agli oggetti e ai vestiti che consideriamo meno impegnativi e che ci legano di meno a eventuali passaggi importanti della nostra vita;

prendere l’accessorio che non indossiamo più da un certo tempo e chiederci se non sia il caso di donarlo a qualcuno che ne ha bisogno;

provare a capire se prendendo in mano, ad esempio un vestito o un oggetto, questo riesce ancora a trasferirci delle emozioni. Ricordiamoci che dovremmo tenere solo ciò che ci rimanda sensazioni positive.

Una volta deciso ciò che dobbiamo eliminare, inseriamolo nei sacchetti e portiamo via tutto subito prima di ripensarci.

Approfondimento

Bagno più funzionale e ordinato con questi semplici accorgimenti