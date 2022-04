Tra le pareti domestiche capita sempre di dover fare dei lavori e il fai da te, in questo caso, può essere molto d’aiuto. Questo soprattutto ai fini del risparmio, per evitare di dover sempre chiamare degli specialisti da pagare. Un classico è la necessità di praticare dei fori nelle pareti, che magari servono per infilare dei tasselli, utili alla struttura portante di mensole che vogliamo installare.

Proprio quando abbiamo un’esigenza di questo tipo, possiamo accorgerci di non avere sottomano un trapano. Magari lo avevamo, ma si è fulminato per un cortocircuito, dovuto all’utilizzo di più strumenti elettrici accesi contemporaneamente. In ogni caso resta il problema di come fare i buchi nel muro senza trapano. Dunque è necessario spendere soldi e acquistarne uno? No, perché possiamo scendere in cantina e recuperare vecchi strumenti che ci saranno molto utili allo scopo.

Gli strumenti manuali che possono sostituire il trapano

Esistono alcuni vecchi strumenti manuali, che possono essere utili quando non si ha il trapano elettrico. Si tratta del trivellino e del punteruolo, utensili di vecchio corso che possiamo facilmente trovare nella cassetta degli attrezzi. Solitamente si usano per la lavorazione del legno, ma possono essere adatti anche per forare le pareti. Scopriamo come procedere usando questi oggetti, insieme ad alcuni consigli utili per non sbagliare e fare danni.

Come fare i buchi nel muro senza trapano e 3 consigli pratici per evitare brutte crepe e fori rovinosi

Possiamo quindi usare un trivellino con manico orizzontale da impugnare, la cui struttura aiuta a praticare il foro girando con forza. Oppure, come detto, possiamo adoperare il punteruolo, da puntare nel punto che abbiamo scelto per il buco e rigirare con molta pressione e fermezza, per andare in profondità.

Per evitare però di sbagliare e commettere errori, che potrebbero non solo rovinare le pareti ma fare anche di peggio, dobbiamo tenere a mente tre accorgimenti importanti. Il primo è quello di evitare di andare a bucare gli incavi verticali delle pareti murarie. In queste zone, generalmente, sono presenti i tubi dell’acqua o i cavi elettrici, per cui un foro praticato senza cautela potrebbe creare gravi danni. Il secondo è quello di tenere sempre a portata di mano una semplice matita, per segnare bene l’area presso cui vogliamo praticare il foro, in modo da non sbagliare o andare troppo oltre. Il terzo accorgimento è quello di appoggiare un pezzo di scotch di carta sul muro prima di iniziare a forare: in questo modo eviteremo di rovinare l’intonaco o creare crepe.

Usando gli strumenti in questo modo, riusciremo a fare a meno del trapano per compiere i nostri lavori in casa.

