Il modo più facile per fare il sushi a casa anche senza alga o aceto di riso

Negli ultimi anni sta assolutamente spopolando la mania del sushi. I ristoranti all you can eat, ovvero quelli in cui si può mangiare a più non posso per un prezzo sempre fisso, stanno aumentando a dismisura, e non solo.

Anche nei supermercati, vengono adibite aree in cui è possibile acquistare confezioni di sushi, pronto per finire nei nostri piatti. Insomma, ormai è vera e propria sushi mania.

Per questo motivo, chi ama tanto il sushi potrebbe volerlo preparare anche a casa. Si sa, infatti, che le cose preparate con le proprie mani hanno un sapore ancora più buono e genuino.

La buona notizia è che preparare il sushi non è così difficile, soprattutto con la ricetta che stiamo per suggerire. Noi utilizzeremo un metodo di preparazione davvero molto furbo, che in pochi minuti ci permetterà di mangiare del sushi fresco, cremoso e davvero molto saporito. Iniziamo subito la ricetta.

Il modo più facile per fare il sushi a casa senza utilizzare neanche il riso

Molte persone si bloccano davanti all’idea di preparare il sushi a casa, principalmente per 2 motivi. Il primo è che non sanno come cucinare il riso per il sushi, il secondo è che non amano le alghe.

Per scavalcare entrambi gli “ostacoli”, creeremo un sushi senza utilizzare né l’alga né il riso e, di conseguenza, l’aceto.

Per questa semplicissima ricetta, avremo bisogno solo di questi ingredienti:

5 fette di salmone affumicato;

40 g di cetrioli;

1 avocato maturo;

Formaggio cremoso e spalmabile q.b.

Come avremo capito, questa ricetta contiene solo alimenti semplici e facili da digerire, oltre che buonissimi.

Inoltre, forse in pochi lo sanno, ma l’avocado sarebbe pieno di proprietà benefiche, davvero d’aiuto anche contro la stanchezza.

Una ricetta pronta in pochi minuti

Per preparare il nostro sushi, dovremo stendere su un piatto le fette di salmone. Su queste spalmeremo un abbondante strato di formaggio spalmabile, fresco e davvero appetitoso.

A questo punto, dovremo lavare accuratamente i cetrioli, sbucciarli e tagliarli in bastoncini lunghi e sottili. Dopodiché dovremo preparare l’avocado, divertentissimo da sbucciare se si sa come farlo.

Come sbucciare l’avocado

Quando l’avocado è maturo al punto giusto, la sua buccia è morbida e, tendenzialmente, presenta un colorito scuro. Dovremo prendere un coltello e incidere a metà l’avocado, girando con la lama attorno al grande nocciolo interno del frutto.

A questo punto, praticando una leggera pressione delle mani, riusciremo a staccare le 2 metà dell’avocado dal nocciolo. Poi, con un cucchiaio, riusciremo a estrarre la polpa del frutto dal suo involucro, ovvero dalla sua buccia. Eseguita questa pulizia, potremo tagliare l’avocado a fettine sottili.

Come farcire il nostro sushi

Non ci resta che sistemare qualche bastoncino di cetriolo e 1 fetta di avocado sul formaggio, nel punto che segna la metà esatta di ogni fetta di salmone. A questo punto, dovremo semplicemente arrotolare il salmone su se stesso, a mo’ di involtino, facendo attenzione a non far fuoriuscire gli ingredienti. Alla fine, taglieremo il rotolo in tante parti, ed ecco fatto. Con il modo più facile per fare il sushi a casa, gusteremo un piatto davvero da urlo.

Lettura consigliata

Davvero squisiti questi spiedini di pesce gratinati al forno