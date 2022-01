Le temperature in calo di questi giorni, la possibilità di sfruttare le ultime giornate di vacanza in montagna, il freddo più pungente del mese di gennaio. Di fronte a tutto questo abbiamo assoluta necessità di proteggere la nostra pelle. Screpolature e desquamazioni sono all’ordine del giorno. Per difenderla possiamo decidere di rivolgerci alla cosmesi commerciale, oppure di produrla in casa.

Le donne che più amano sperimentare e che hanno il tempo per farlo possono decidere di diventare una sorta di piccolo chimico per un mattino. In questi ultimi giorni di feste, magari con l’ausilio delle proprie figlie, si possono sperimentare varie combinazioni per creare la propria crema corpo fai da te. Un esercizio davvero interessante, con prodotti naturali da associare insieme.

Come fare a proteggere la propria pelle dal freddo inverno utilizzando questa crema corpo idratante fatte in casa con ingredienti naturali

Come per ogni buona ricetta che si rispetti, anche se non culinaria, questa preparazione necessita, per prima cosa, degli ingredienti. Eccone un esempio:

a) 80 grammi di burro di cacao;

b) un cucchiaino di olio di noce di cocco;

c) un cucchiaino di olio mandorle;

d) un cucchiaino di olio extravergine di oliva;

e) un cucchiaino di olio di jojoba;

f) 10 ml di vitamina E;

g) un cucchiaino di olio di lavanda.

Iniziamo facendo sciogliere il burro di cacao a bagnomaria. Questo è il procedimento più importante, quelli successivi sono abbastanza semplici. Infatti, successivamente, dovremo mettere in una ciotola tutti gli altri ingredienti. Iniziando con tutti gli oli, che mescoleremo tra loro con un cucchiaino. A questi, aggiungeremo la compressa o capsula di vitamina E che svuoteremo all’interno della ciotola con gli oli. Infine, andremo a versare il burro cacao ormai sciolto, per poi amalgamare bene il tutto.

Conservazione e applicazione

Una volta creato il composto, dovremo metterlo in vecchie scatole di crema o in appositi stampi. Poi lo riporremo in frigorifero per circa tre ore. A quel punto la nostra crema sarà utilizzabile e potrà essere tranquillamente conservata per più tempo, grazie ai principi della vitamina E. Può essere utilizzata e spalmata su ogni parte del corpo, dalle mani al viso, passando per seni, gambe e piedi. Ricordiamo anche un altro trattamento per i piedi. Perché invece di fare un noioso pediluvio, si possono avere piedi morbidi e delicati anche a 50 anni usando un prodotto che tutti abbiamo. Ovviamente, prima di procedere con la spalmatura, è necessario che la pelle sia pulita.

Ecco come fare a proteggere la propria pelle dal freddo inverno utilizzando questa crema corpo idratante fatte in casa con ingredienti naturali, una soluzione facile da ottenere. Da riproporre ogni volta, magari in combinazione con altri oli, come quello di legno di sandalo o avocado. Per sbizzarrirsi, avendo sempre cura dell’idratazione della propria pelle.