Come fare 4 weekend fuori porta spendendo solo 39 euro e senza macchina

L’estate 2022 ha regalato temperature da sogno a milioni di turisti. Lungo la Penisola coste e montagne sono state prese d’assalto da vacanzieri alla ricerca di refrigerio. Un discorso che ha interessato tante destinazioni come quelle della Puglia, ad esempio, e non solo con riferimento al Salento.

Tuttavia, la bella stagione non è affatto finita e, meteo permettendo, ci sarà ancora un altro mese per poter viaggiare e fare turismo. Vediamo allora come fare 4 weekend fuori porta spendendo solo 39 euro per le spese di viaggio.

Come muoversi il fine settimana al mare o in montagna a pochi euro

Per chi ha budget di spesa limitati o comunque vuole massimizzare le esperienze a parità di costi, un grosso dilemma passa sul come muoversi. Il carburante alle stelle incide pesantemente sulle spese complessive. Muoversi in treno (e con tutti gli altri mezzi condivisi) diventa allora una scelta amica dell’ambiente e del portafoglio.

Una possibile idea, tra le varie presenti sul mercato, potrebbe essere la promozione Trenitalia lanciata per il weekend. Si tratta della promo Estate Insieme, studiata dal vettore a rotaie per l’estate 2022. Aderendo all’offerta si viaggia verso qualunque destinazione con il Regionale di Trenitalia.

La formula si snoda per 4 weekend consecutivi scelti dal cliente e costa solo 39 euro, ossia 9,75 euro per ogni fine settimana. Al riguardo, quest’ultimo si estende dalle ore 12.00 del venerdì fino alle ore 12.00 del lunedì. Com’è facile intuire, la promo serve solo per muoversi nel fine settimana ed è valida fino al prossimo 26 settembre.

Come funziona l’offerta weekend di Trenitalia e pagare meno il biglietto

La validità del biglietto acquistato con tale offerta parte dal 1° weekend selezionato in fase di acquisto.

Per assicurarsi la promo basta accedere al portale del vettore e optare la voce “Altre opzioni” dal form di acquisto ticket. Poi spostarsi alla sezione “Promo/Servizi Regionali”, selezionare “Promozioni” e scegliere la formula, inclusa la data di inizio validità dell’offerta.

Ricordiamo che si tratta di un titolo di viaggio nominativo. Il titolare può fare un numero di viaggi illimitati in seconda classe nelle 72 ore che vanno dal mezzogiorno di venerdì a quello del lunedì successivo. Ovviamente, può muoversi solo sui mezzi regionali, regionali veloci e metropolitani di Trenitalia, Trenitalia Tper e SAD (salvo alcune eccezioni).

Il ticket non ammette possibilità di cambio (incluso quello nominativo) né di rimborso. Infine, non ammette altre eventuali riduzioni.

Il decreto Aiuto bis e la proroga dello sconto accise carburante

Treno, bus e viaggi con i mezzi condivisi restano probabilmente le forme più economiche per viaggiare in questa calda estate 2022.

Invece, per chi viaggia in autonomia con il proprio mezzo ricordiamo la bella notizia del decreto Aiuti, pubblicato in Gazzetta il 9 agosto. Il Governo ancora in carica ha prorogato di un altro mese il taglio delle accise sui carburanti. Quindi, lo sconto alla pompa dei 30 centesimi a litro arriverà fino al prossimo 20 settembre.

