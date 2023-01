Come far tornare soffice un maglione irrigidito dai troppi lavaggi se l’ammorbidente non funziona

Non rassegniamoci a un maglione rigido come carta vetrata, proviamo prima questo metodo per salvare la sua morbidezza.

Quello dei tessuti rigidi e ruvidi è un inconveniente frequente con cui quasi tutti dobbiamo fare i conti prima o poi. Generalmente capita con asciugamani, accappatoi, lenzuola o tessuti più spessi, ma può anche affliggere capi di abbigliamento come maglie e maglioni. La soluzione sembrerebbe ovvia: aggiungere un po’ di ammorbidente al lavaggio. Purtroppo però, spesso l’ammorbidente in lavatrice non è sufficiente. Anzi, un eccesso di ammorbidente è tra le principali cause di un bucato puzzolente e rigido, in quanto si accumula sulle fibre, intrappolando particelle di sporco e grasso. Esattamente l’opposto di quello che vogliamo. Ma allora come far tornare morbidi i nostri capi di vestiario? La tecnica giusta coinvolge non soltanto il lavaggio, ma anche e soprattutto l’asciugatura.

L’asciugatura fa la differenza

Partiamo dalla fine: come far asciugare un capo dopo il lavaggio per evitare che diventi troppo rigido? Con tessuti che presentano questo problema sarebbe ideale l’asciugatura a macchina. Se abbiamo l’asciugatrice, dunque, utilizziamola per lo meno per asciugamani, accappatoi e maglie che tengono ad irrigidirsi. L’azione meccanica all’interno del tamburo, infatti, permette alle fibre di rimanere morbide e non irrigidirsi. Cosa fare però se non abbiamo l’asciugatrice? Iniziamo scuotendo ben bene i capi prima di appenderli. Poi cerchiamo di collocarli in un punto ventilato, dove l’azione del vento può muovere le fibre ed evitare che asciughino diventando rigide. Se stendiamo in casa o se non c’è vento, dovremmo ricordarci di tanto in tanto di scuotere il bucato durante l’asciugatura. I nostri capi risulteranno subito più morbidi.

Come far tornare soffice un maglione irrigidito utilizzando la funzione di risciacquo

Un altro consiglio importantissimo per prevenire il problema della rigidezza dei tessuti è di impostare un ciclo di risciacquo in lavatrice prima di stendere i panni. Il risciacquo aiuterà ad eliminare qualsiasi residuo di detersivo e prevenire l’irrigidimento delle fibre. Un trucchetto che si usava già una volta per ammorbidire i tessuti è quello di aggiungere mezzo bicchiere di aceto bianco all’acqua di risciacquo dei capi. Possiamo mettere l’aceto direttamente nel tamburo della lavatrice prima di far partire il ciclo di risciacquo oppure, per i casi di rigidità più testardi, lasciare in ammollo i capi nella soluzione di acqua e aceto prima di sciacquarli, strizzarli, scuoterli e stenderli.

Alziamo le temperature di lavaggio quando si può

Abbiamo visto come far tornare soffice un maglione irrigidito, ma spesso sottovalutiamo un aspetto importantissimo durante il lavaggio dei capi: quello della temperatura. Molti di noi sono abituati a lavare sempre a basse temperature oppure a freddo. Nella maggior parte dei casi le basse temperature sono sufficienti, ma non dimentichiamo che il detersivo potrebbe non sciogliersi bene se l’acqua non è abbastanza calda. Il detersivo in eccesso va poi a depositarsi sulle fibre, rendendole rigide. Questo può avvenire soprattutto se utilizziamo detersivi in polvere. Prendiamo quindi in considerazione l’idea di impostare lavaggi a temperature più alte se i nostri capi non sono particolarmente delicati. Puliremo meglio i capi, che risulteranno più morbidi, e aiuteremo a mantenere la lavatrice in buono stato.