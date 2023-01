Lo metti in lavatrice 15 minuti e i panni sono perfettamente asciutti al freddo senza asciugatrice

Invece di aspettare giorni e giorni che i vestiti si asciughino sullo stendino al freddo, prova questo trucchetto che in poco tempo asciuga i panni.

Diciamocelo sinceramente, c’è a chi l’inverno piace e a chi no, non c’è da farsene una colpa. Quello che è certo è che il freddo porta con sé degli inconvenienti che con la bella stagione sono più agevoli da gestire. Pensiamo al solo fatto di non aprire spesso le finestre causando aumenti di umidità e odori intrappolati in casa. Tuttavia il problema dell’umidità in casa può essere contrastato grazie a deumidificatori fai da te. Oppure con piante indicate proprio per assorbire umidità.

Se però c’è una cosa che proprio da il tormento, specialmente quando si ha bisogno che un capo sia pronto in breve tempo, è l’asciugatura dei capi. Nel caso in cui non disponiamo di un’asciugatrice, infatti, ci troviamo spesso a dover aspettare una vita prima che i nostri panni siano asciutti. Se anche tu ti trovi spesso ad affrontare questo inconveniente, di seguito troverai un metodo che cambia la vita.

Lo metti in lavatrice 15 minuti per attirare tutta l’acqua

Probabilmente nei giorni di festa non sarà stato raro veder volare schizzi di sugo, macchie di vino e pezzetti di cioccolato appiccicati qua e là. Se già non bastasse essere impazziti nel tentativo di eliminare queste macchie, dovremo poi aspettare giorni perché si asciughino tovaglie e vestiti.

C’è chi ricorre a metodi intuitivi ma controproducenti, come disporre i panni ancora abbondantemente umidi sui termosifoni. Se da un lato questo aiuta i vestiti ad asciugarsi prima, contribuisce però all’aumento dell’umidità in casa. Oltre a limitare esponenzialmente il potere riscaldante dei radiatori. Meglio dunque evitare di mettere sui termosifoni i capi, specialmente abbondanti come lenzuola o grandi maglioni, per evitare sprechi. A tal proposito, anzi, puoi risparmiare un sacco di soldi e aumentare la capacità di riscaldamento dei termosifoni con semplici rimedi, anche fai da te.

Bucato asciutto senza asciugatrice in pochi minuti

A questo punto ti starai chiedendo quale possa essere la soluzione più corretta da adottare. Beh, il rimedio per avere panni asciutti in pochi minuti lo hai sempre avuto in casa. Si tratta di un semplicissimo asciugamano pulito. Lo metti in lavatrice 15 minuti, dunque il tempo di una centrifuga breve, per aiutare i panni a perdere l’umidità in eccesso ed asciugare decisamente prima. Se la lavatrice è a pieno carico possiamo inserire anche più di un asciugamano, per poi procedere con una centrifuga, anche a bassi giri. L’acqua nei vestiti sarà spinta verso l’esterno dalla forza centrifuga ed assorbita dagli asciugamani asciutti.

Per un risultato ancora migliore puoi tamponare maglioni, camicie e pantaloni con un ulteriore asciugamano arrotolandoli al suo interno.