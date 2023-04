Alla chiusura del 6 aprile ci sono state azioni hanno dato un interessante segnale rialzista sul Ftse Mib inteso come incrocio rialzista delle medie. Stiamo parlando di Banca IFIS e RAI Way. Come vedremo, però, la situazione dei due titoli azionari è molto diversa e le conseguenze per le prossime settimane anche. Le prospettive di breve/medio periodo, infatti, potrebbero essere opposte nonostante il segnale scattato sia lo stesso.

Banca IFIS: azioni che hanno dato un interessante segnale rialzista sul Ftse Mib

Il titolo Banca IFIS (MIL:IF) ha chiuso la seduta del 6 aprile in ribasso dell’1,81% rispetto alla seduta precedente portandosi a 14,05 €.

Dopo un ribasso di circa il 20% le quotazioni hanno preso a muoversi intorno all’importante livello in area 13,89 € che rappresenta anche l’obiettivo più probabile del rialzo partito dai minimi di periodo. La seduta del 6 aprile è stata particolarmente importante in quanto non solo ha visto l’incrocio rialzista, ma ha visto anche la rottura della forte resistenza in area 13,89 €. Ci potrebbero, quindi, essere tutte le condizioni per un ulteriore allungo al rialzo che si concretizzerebbe con una chiusura giornaliera superiore a 14,18 €. In questo caso le quotazioni potrebbero dirigersi verso area 14,64 € e area 15,39 €, poi.

I ribassisti, invece, potrebbero prendere il sopravvento nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 13,43 €.

Doppio massimo in arrivo per le azioni RAI Way?

Il titolo azionario RAI Way (MIL:RWAY) ha chiuso la seduta del 6 aprile a 5,73 €, in rialzo dell’1,42% rispetto alla seduta precedente.

Le ultime quattro sedute hanno visto un interessante rialzo di circa il 4% che ha portato all’incrocio rialzista delle medie. Il momento decisivo per il futuro del titolo, però, ci sarà nei prossimi giorni. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono a contatto con l’importantissima area di resistenza a 5,75 €. Il superamento di questo livello, che già in passato aveva frenato i rialzisti, potrebbe aprire le porte a una continuazione del rialzo fino in area 6,035 €. A seguire, poi, area 6,3 €.

Il mancato superamento della resistenza, invece, potrebbe favorire un ritorno sui minimi recenti in area 5,5 €.

