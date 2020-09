Oggi spieghiamo come far asciugare i panni in inverno mettendoli nel congelatore. E’ davvero possibile? Leggete questo articolo e ve ne renderete conto.

In inverno, specialmente nelle giornate umide e piovose asciugare i panni diventa un’impresa impossibile. Spesso si è costretti ad asciugarli in casa, con panni sparsi un pò ovunque e con il rischio che questi possano asciugare male e finire con il puzzare di umidità. Un grave errore è quello di asciugarli sui termosifoni, si rischia di inumidire la casa e favorire la comparsa di muffe sulle pareti.

Esistono varie soluzioni per favorire l’asciugatura dei panni in casa come munirsi di un deumidificatore, oppure di un ventilatore posto in prossimità dello stendibiancheria, oppure utilizzare tempi più lunghi di centrifuga. Negli ultimi anni molte famiglie per risolvere questo problema hanno provveduto all’acquisto di una asciugatrice, molto utile specie in zone dove l’umidità è alta o dove piove spesso. Questi elettrodomestici sono però costosi, consumano elettricità e bisogna prestare attenzione a non rovinare i panni.

Come asciugare i panni in inverno mettendoli nel congelatore

Evitare l’inquinamento

Come far asciugare i panni in inverno mettendoli nel congelatore è un piccolo trucco vecchio come il mondo, ma oggi, sicuramente poco conosciuto. Se lo si consiglia, si farà un favore non solo ad ad amici o parenti, ma anche all’ambiente visto che azionare l’energia elettrica vuol dire inquinare.

Questo metodo veniva praticato dalle nostre nonne che non avevano i nostri confort. Si può utilizzare a prescindere dal tipo di bucato che è stato messo in lavatrice ed è molto comodo.

Metodo della sublimazione

Potrebbe sembrare una procedura strana, ma si possono far asciugare i panni attraverso il fenomeno della sublimazione. Per fare una prova, basta prendere un capo bagnato, appena tolto dalla lavatrice, metterlo in un sacchetto e deporlo nel freezer. Dopo qualche ora, tirandolo fuori, vedremo che il capo sarà asciutto e pulito.

Cosa è accaduto? Il capo si è asciugato attraverso un processo chimico, detto sublimazione. L’acqua contenuta nel capo, passa dallo stato di ghiaccio direttamente a quello di gas, senza passare per la fase liquida. Basterà dargli una semplice stirata e lo si potrà nuovamente indossare.

Questo procedimento è comodo per quelle persone che hanno appartamenti piccoli e dove tutto è organizzato al centimetro. Soprattutto quando si devono lavare cose ingombranti come le lenzuola, oppure le tovaglie, e in casa non si ha nemmeno lo spazio per lo stendino.

È indicato anche per chi ha una casa, senza avere a disposizione un bel terrazzo, oppure un giardino o un altro luogo dove poter asciugare al meglio i propri panni.