Come evitare di ingrassare nel periodo estivo e cosa mangiare sotto l’ombrellone, contenendo al massimo le calorie ma senza rinunciare al gusto 

Per mantenersi in linea durante il periodo estivo, la prima regola è quella di fare movimento. Quindi, nelle ore meno calde della giornata, bisogna dedicarsi al nuoto, ad andare in bici o alla camminata svelta. L’attività fisica aiuta, infatti, a tonificare ma anche ad evitare di ingrassare. Inoltre, bisogna evitare i dolci o comunque, limitarli il più possibile, ad esempio concedendosi un gelato di tanto in tanto. Quelli alla frutta sono meno grassi e meno calorici, rispetto a quelli alla crema, all’opposto, ricchi in panna, uova e zucchero.

Inoltre, potremo sostituire al dessert uno yogurt magro, bianco, senza zuccheri. Per renderlo più gustoso potremo, tuttavia, aggiungervi della frutta fresca di stagione. Veniamo a quali sono gli alimenti da evitare. Anzitutto, le fritture e i salumi e, in generale, cibi grassi ed elaborati, difficili da digerire. Sempre da evitare sono gli alcolici, i cibi pronti, gli snack, come patatine e merendine.

Cibi da spiaggia leggeri e gustosi

Occorre prediligere cibi leggeri e cucinati in modo semplice, preferendo spezie ed erbe aromatiche al sale. Inoltre, per capire qual è il giusto livello di idratazione, dovremo dare un’occhiata alle nostre urine. Se sono di colore intenso, vorrà dire che dobbiamo bere più acqua. Invece, se di colore chiaro e limpido, significa che il livello di idratazione è sufficiente.

L’acqua è da preferire alle bevande alcoliche e dolci, che solitamente sono piene di zuccheri e gas. Ma per completare la disamina di come evitare di ingrassare nel periodo estivo, soffermiamoci su cosa potremmo mangiare sotto l’ombrellone. Le alternative sono:

1) un panino integrale di media grandezza, con prosciutto sgrassato oppure con bresaola, arrosto affettato di pollo o tacchino. Oppure, possiamo condirlo con: tonno, salmone affumicato, formaggio.

2) verdure, facilmente trasportabili in borsa frigo, per aumentare il senso di sazietà, come: carote, cetrioli, sedano, finocchi, pomodorini;

3) frutta: 2 o 3 albicocche o prugne, oppure pesche, melone, anguria, già affettati.

Come evitare di ingrassare nel periodo estivo e cosa mangiare sotto l’ombrellone, contenendo al massimo le calorie ma senza rinunciare al gusto

In alternativa alle idee su indicate, potremmo optare per: insalate di pasta, riso, farro o orzo, verdure grigliate. Ancora, potremmo deliziarci con insalate condite con tonno o con uova sode, oppure cous cous di pesce, carne o verdure. Inoltre, altre idee da spiaggia meno impegnative sono: yogurt magro e frutta fresca. Infine, per dissetarci, potremmo optare per acqua tonica, frullati, spremute di agrumi, caffè o tè freddi, bevande allo zenzero, non zuccherati. All’opposto, dovremmo evitare tè confezionati e bibite con alto contenuto di zuccheri e ricchi di calorie.

