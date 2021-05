Chi di noi si occupa delle pulizie domestiche sa bene quanto sia difficile curare i pavimenti. Siano parquet o piastrelle di ceramica i pavimenti sono difficili da tenere puliti perché molti sono gli agenti che li minacciano.

Macchie, scheggiature, e sporco ostinato sono solo alcuni tra le minacce per i nostri pavimenti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Oggi grazie ai detergenti e agli elettrodomestici specifici possiamo curare nel migliore dei modi i nostri pavimenti ma non dobbiamo mai dimenticare una cosa molto semplice.

Vedremo in che modo è possibile evitare danni ai pavimenti e al parquet con questo accessorio che in molti si dimenticano di usare.

Un accessorio indispensabile per evitare danni

Le sedie che abbiamo in casa operano inevitabilmente con il loro attrito dei danni al pavimento. Il peso delle sedie e delle poltrone scheggiano e causano microfratture alle piastrelle o al legno.

La buona notizia è che esiste un semplicissimo modo per evitare che ciò avvenga e consiste nel posizionare un piccolo accessorio sotto ai piedi delle sedie.

I feltrini sono quadratini di feltro o di tessuto sintetico che servono per ammorbidire il contatto tra la sedia e il pavimento. Oltre ad evitare danni rendono ogni spostamento decisamente più silenzioso, con gioia dei vicini di casa.

Si tratta di un minuscolo strumento che ha un’utilità e dei benefici davvero incredibili.

Come evitare danni ai pavimenti e al parquet con questo accessorio che in molti si dimenticano di usare

Spesso molti si scordano di applicare i feltrini alle sedie ma questo è un grave errore. Con il passare del tempo avremo danni visibili sia alle sedie che al pavimento.

Un set di decine di feltrini costa pochi centesimi e durerà per molti mesi, si tratta quindi di un investimento davvero vantaggioso.

Non dobbiamo comunque dimenticare di cambiare i feltrini quando notiamo che sono consumati perché in questo modo la loro utilità viene meno.

Per chi non volesse spendere o ha difficoltà nel reperire i feltrini della forma adeguata in questo articolo trova degli utilissimi consigli per realizzare dei feltrini in casa.