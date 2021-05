Può spesso capitare di lasciarsi un po’ andare durante lo shopping e comprare dei jeans un po’ troppo larghi. Per rimediare a questa disattenzione spesso ci si rivolge a una sarta, spendendo tempo e denaro. Esistono però dei rimedi semplici ed efficaci che permettono di restringere i jeans senza doversi rivolgere a delle esperte. Difatti, questi trucchi semplicissimi ed efficaci permettono di restringere i jeans senza doverli portare dal sarto.

Quella maledetta taglia in più

Purtroppo, è diventato fin troppo facile perdersi tra i corridoi delle grandi catene del fast fashion e comprare qualche jeans di troppo. Basta un particolare, un modello che sembra cascarci abbastanza bene e soprattutto un prezzo contenuto per farci cadere nella trappola.

Ci ritroviamo così nella situazione di dover spendere altri 10 e più euro dalla sarta al fine di aggiustare il nostro nuovo acquisto. Esistono, però, dei metodi facilissimi e alla portata di tutti che permettono di evitare spese inutili.

Per restringere un jeans appena più largo basterà, ad esempio, lavarlo in lavatrice ad una temperatura alta ma non superiore ai 70°. In questo modo le fibre del pantalone si restringeranno permettendo una maggiore aderenza alla nostra figura.

Questi trucchi semplicissimi ed efficaci permettono di restringere i jeans senza doverli portare dal sarto

Un ulteriore trucco per restringere i jeans riguarda l’asciugatrice. Impostando questo strumento ad alte temperature si potrà ottenere il restringimento del nostro indumento, anche se per brevi periodi.

Infatti, con l’uso quotidiano i nostri jeans torneranno alla loro grandezza naturale. Inoltre, è meglio utilizzare questo trucco con parsimonia

Eccessive asciugature troppo calde potrebbero, infatti, nel tempo, rovinare i nostri pantaloni.

Se, invece, siamo un minimo pratici di ago e filo è possibile provare a cucire un elastico all’interno della vita del jeans. Con poche mosse sarà così possibile ottenere un pantalone perfetto, senza che non si noti nulla dell’intervento all’esterno.

Detto questo abbiamo capito come sistemare i jeans senza dover spendere soldi portandoli da una professionista.

