Un dilemma esistenziale da sciogliere sin da giovani rimanda alla quantità di soldi da guadagnare ogni mese per vivere secondo le proprie aspettative. Bastano mille o tremila o cinquemila euro?

La verità è che non esiste una risposta univoca neanche per noi stessi. Tuttavia, alcuni accorgimenti consentono di quadrare il cerchio, ossia lavorare per incassare e vivere per non avere rimpianti.

Vediamo al dunque, allora, ecco quante ore bisogna dedicare al lavoro per guadagnare tanto e godere della vita e delle sue bellezze.

Il rimpianto di chi ha dedicato troppo tempo della propria vita al lavoro

Uno dei rimpianti più diffusi tra chi è avanti negli anni è quello di aver dedicato tanto, troppo tempo della propria vita al lavoro.

Decenni fa schiere di nostri genitori emigravano al Nord o all’estero per una vita di duro lavoro e “realizzarsi”. Vale a dire costruire una casa di proprietà, crescere i figli e accumulare qualche risparmio in banca.

Salvo poi scoprire negli anni della pensione di aver esagerato con quelle ore trascorse al lavoro. Al punto di essersi persi dei pezzi di vita troppi importanti. Tipo la crescita dei figli o il tempo giusto con il proprio partner o le occasioni per viaggiare o per coltivare un proprio hobby.

In merito al concetto di guadagnare tanto

Un secondo aspetto da considerare riguarda allora la soglia dello stipendio ottimale.

Qui come abbiamo detto, non esiste una risposta univoca. Primo, tutto dipende dalle proprie aspirazioni personali: una piccola casa in condominio o una villa con piscina? Un’utilitaria o una berlina di grossa cilindrata? Secondo, cambiano anche in funzione delle proprie esigenze nell’arco della vita.

Tuttavia, spesso sfugge un particolare, ossia si è ricchi se si hanno grossi saldi sul c/c o se la qualità della propria vita è alta? Il più delle volte le due cose vanno a braccetto.

Nulla da eccepire: ecco quante ore bisogna dedicare al lavoro per guadagnare tanto e godere della vita e delle sue bellezze

Quindi è ricco non solo e non tanto chi accumula grosse fortune in banca. Ma anche chi è scaltro nel sapersi godere la vita degli affetti e dei piaceri più semplici.

Vediamo a questo punto come fare, ecco quante ore bisogna dedicare al lavoro per guadagnare tanto e godere della vita e delle sue bellezze.

Le soluzioni sono essenzialmente due, possibilmente da combinare. La prima rimanda alla tipologia e non alla quantità di ore trascorse al lavoro. Cioè occorre puntare su lavori (non necessariamente con la laurea) che nella realtà creino tanto valore aggiunto. Il mercato, infatti, premia e paga quest’ultimo e non tanto la forma.

Ad esempio nell’articolo di cui qui il link illustriamo tre lavori senza laurea che permettono di arrivare anche fino a 5 mila euro al mese.

In secondo luogo poi si tratta di far lavorare i soldi al posto nostro. La vita è troppo breve per poter pensare di fare tutto in prima persona; bisogna anche saper delegare ad altri, come ad esempio ai soldi.

Una sorta di dialogo immaginario in cui ognuno di noi dovrebbe dire ai propri risparmi: “Cari soldi ora dovete lavorare voi per me”.

Facciamo un esempio. Se si sono accumulati 50 mila euro sul c/c, meglio spenderli tutti una sola volta per una berlina o metterli a fruttare a vita e garantirsi una piccola rendita per la vita? La risposta manco a dirlo è molto personale.

In definitiva, ecco quante ore bisogna dedicare al lavoro per guadagnare tanto e godere della vita e delle sue bellezze. Infine, nell’articolo di cui qui il link illustriamo quanto rendono 25 mila euro sul conto se gestiti bene e con criterio.