Incredibile bastano questi due semplicissimi trucchi e finalmente i feltrini non si staccheranno più dalle sedie

Quando si acquistano un tavolo e delle sedie nuovi, la prima preoccupazione va al pavimento.

Le sedie soprattutto, vengono di continuo spostate. Così facendo, col passare del tempo, il pavimento inevitabilmente si graffia e si rovina.

Ma non solo, strisciare le sedie sul pavimento produce un rumore piuttosto fastidioso che può arrecare disturbo ai vicini se si vive in un condominio.

Per scongiurare tutti questi problemi, la cosa più semplice da fare è sistemare sotto le gambe di tavoli e sedie dei feltrini. Si trovano nei negozi di ferramenta ma ormai anche in qualsiasi supermercato. Il problema è che dopo pochi giorni dall’applicazione i feltrini, inevitabilmente, tendono a staccarsi. Li troviamo sparsi per la stanza e le nostre sedie ricominciano a “grattare” il pavimento.

Tuttavia, è incredibile come bastano questi due semplicissimi trucchi e finalmente i feltrini non si staccheranno più dalle sedie! Vediamoli insieme.

Pulizia

Mettere a gambe in su sedie e tavoli su cui vogliamo mettere i nostri feltrini. Pulire molto accuratamente i punti in cui andremo ad applicare i feltrini. Per questa operazione, usare un panno inumidito.

Biadesivo o attack

Prima di posizionare definitivamente i feltrini sotto le gambe della sedia, rafforzare la parte adesiva con una goccia di attack o del nastro biadesivo. In questo modo la potenza adesiva sarà molto potenziata e i nostri feltrini non si staccheranno più così facilmente.

Feltrini fai da te

Incredibile quindi come bastano questi due semplicissimi trucchi e finalmente i feltrini non si staccheranno più dalle sedie, possiamo anche realizzare i nostri feltrini in totale autonomia. Quelli in vendita, infatti, oltre ad avere una colla piuttosto debole, hanno anche una forma prestabilita che non va bene per tutte le sedie.

Costruirsi dei feltrini in autonomia è molto semplice e costa poco. Basta procurarsi del tessuto di feltro pressato e bello consistente. Ritagliare le varie sagome nella misura e nella forma più adatti per i nostri mobili e procedere poi alla fase di incollaggio come più sopra spiegato.

