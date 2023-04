Come enfatizzare gli occhi castani o azzurri: ecco il trucco più utilizzato da Jennifer Lawrence e Penelope Cruz

Ti trucchi sempre a caso e non sai come valorizzarti veramente? Scopriamo insieme come fanno le stelle del cinema per avere occhi da cerbiatto che ammaliano.

Gli occhi sono una zona essenziale del nostro viso. Con gli occhi possiamo comunicare un’emozione, ammaliare, sedurre, arrabbiarci, stupirci, sorprenderci, e tanto altro ancora. Saper usare correttamente lo sguardo è uno strumento potentissimo a nostro vantaggio ed è bene imparare a farlo il primo possibile. Per aumentare la potenza del nostro sguardo corre in nostro soccorso anche il trucco. I make up artist sanno bene quanto sia importante enfatizzare questa parte del volto ed è per questo che ci si concentrano molto. Sarebbe bene, infatti, che ognuno di noi sapesse quali sono i migliori mezzi per valorizzare il proprio sguardo, secondo le proprie caratteristiche personali.

È importante conoscersi bene e conoscere bene le proprie fattezze facciali, per poter utilizzare le tecniche di trucco più adatte per mettere in luce le nostre qualità. Per farlo, puntiamo in alto e capiamo subito qual è la tecnica più usata da due delle stelle più luminose del cinema e della TV. Ci stiamo riferendo a Jennifer Lawrence e Penelope Cruz, due celebrità di fama mondiale, che, oltre alla bravura nel loro mestiere, hanno puntato molto anche sulla loro avvenenza fisica. Ecco qual è il metodo più utilizzato dalle due attrici per far risaltare i loro bellissimi occhi da cerbiatto.

Come enfatizzare gli occhi castani o azzurri: i 3 passaggi semplici per creare uno smokey eyes da far girare la testa

Jennifer Lawrence e Penelope Cruz sono due famosissime attrici, molto diverse a livello estetico. La prima ha capelli biondi e occhi azzurri, mentre la seconda vanta bellissimi capelli castani (e sa come nascondere la ricrescita) e uno sguardo scuro molto seducente.

Ebbene, esiste un modo unico per far risaltare sia gli occhi chiari che quelli scuri, e si tratta nient’altro che dello smokey eyes. È una modalità di applicazione del trucco che mira a creare una sorta di “nuvola di fumo” attorno agli occhi. Farlo è molto semplice e basterà seguire questi tre step.

Sfumare e scegliere bene i pennelli

Per riprodurre lo smokey eyes, dovremo innanzitutto stendere un primer sugli occhi, come base. Dopodiché dovremo utilizzare un pennellino piatto sulla palpebra mobile, fino alla fine dell’attaccatura delle ciglia. A questo punto, quindi, prenderemo un pennello da sfumatura, e inizieremo a sfumare, per l’appunto, il trucco, verso l’alto.

Eseguiremo piccoli movimenti verso l’alto e verso l’esterno, partendo dall’incavo tra la palpebra mobile e quella fissa. Noteremo che, con un po’ di attenzione, creeremo una sorta di nube sfumata attorno all’occhio, che renderà il nostro sguardo incredibilmente magnetico.

Per concludere un trucco perfetto

Ecco come enfatizzare gli occhi castani o azzurri, e per concludere il trucco in meglio potremo utilizzare anche la tecnica dello strobling. Anche i Vip stanno già utilizzando questo trucchetto, che punta ad illuminare le zone strategiche del viso con un illuminante.

Diversamente dal contouring, qui dovremo scolpire il viso usando tantissima luce. Dovremo, infatti, applicare l’illuminante su zigomi, arco di cupido (parte centrale del bordo labbra), punta del naso, tempie e mento. Dopo che avremo sfumato bene con un pennello grande, noteremo che il nostro volto sarà luminosissimo e sembrerà molto riposato, come se avessimo dormito 10 ore di fila.