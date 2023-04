Profuma di pino selvatico e di corbezzolo la spiaggia di tendenza dell’estate da scoprire già il primo maggio

Il Belpaese ha un tesoro paesaggistico e marino unico. Per questo dovremmo appuntarci i luoghi da non perdere e se possibile andare a goderceli il prima possibile.

Gli amanti del mare sanno benissimo che ci sono alcune spiagge in grado di trasmettere sensazioni particolari. È come se si percepisse una strana armonia tra profumi, colori e suoni. Forse non sarà allora superfluo suggerire il nome di una spiaggia che dicono emani un delicato suono al camminarci sopra. Si tratta forse di una suggestione, ma i chicchi di quarzo sfregando qualche piccola nota sembrano emetterla per davvero.

Si tratta del segreto di Cala Violina, nel territorio della Maremma Grossetana. Chissà che non possa diventare la destinazione di una gita fuori porta già ora, prima dell’estate. Infatti, a maggior ragione in primavera profuma di pino selvatico e di corbezzolo la spiaggia che fa innamorare tutti da queste parti.

Cosa rende questa spiaggia eccezionale

Cala Violina si trova nel cuore della Riserva Naturale delle Bandite di Scarlino. È un’area protetta e tutelata, un grande scrigno di segreti. Eppure, per la grande bellezza, era a rischio per il sovraffollamento. Così aderendo ad una campagna di sensibilizzazione sulla questione, già da tempo gli ingressi a Cala Sabina sono contingentati: possiamo prenotare il nostro posto di accesso direttamente su internet pagando un piccolo contributo di 1 euro. Qualcuno potrebbe storcere il naso, ma il meccanismo sembra funzionare.

I soldi raccolti sono destinati alla manutenzione dell’area, e a guadagnarci sono tutti, la natura e gli utenti.

Ma se d’estate Cala Violina è ricercatissima e tra le più di tendenza, la tarda primavera è senza dubbio il momento migliore per gustarsi la bellezza incontaminata ed infinita di questo angolo d’Italia.

Il sentiero che porta alla spiaggia dal lato del Puntone, poco dopo il porticciolo di Scarlino, è esemplificativo. I profumi ed i colori che provengono dalla pineta sono la firma d’autore della natura: corbezzolo, mirto, ma anche la fioritura sparsa del cisto marino. Per non parlare dei fiori prodotti dalla Barba di Giove, un grande cespuglio caratteristico di questa zona di Maremma che si tinteggia in primavera di bianco. E poi, una volta arrivati, la bellezza di toccare con la nostra pelle i chicchi di quarzo di cui è formata la spiaggia.

