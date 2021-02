Sono sicuramente più visibili se si usano federe bianche. Ma purtroppo tutti i cuscini sviluppano queste antiestetiche macchie gialle. Vediamo come liberarcene senza rovinare il tessuto ed evitare brutti aloni.

Come eliminare quelle fastidiose macchie gialle da federe e cuscini

Le macchie gialle di cui stiamo parlando sono molto specifiche. Infatti sono causate dal sudore. Esattamente, il materiale del cuscino assorbe il nostro sudore notturno. Si impregna e poi il risultato sono queste grandi macchie gialle. E questo succede a prescindere dal tipo di imbottitura. Infatti, che sia lana, microfibra o memory foam succede sempre. Le macchie gialle dovrebbero essere un campanellino d’allarme. Significa che è arrivato il momento di igienizzare i cuscini.

Infatti i cuscini andrebbero lavati e igienizzati almeno 2 volte l’anno. Ma se li si ha da troppo tempo, meglio assicurarsi che siano ancora in ottime condizioni. Altrimenti è il caso di prenderne dei nuovi.

Prima cosa da fare, sia per le federe che per i cuscini è pretrattare. Bisogna resistere alla tentazione di buttare tutto in lavatrice e via. Infatti se non si pretratta la macchia, si rischia di ritrovarsi solo con degli aloni dopo il lavaggio.

Che detersivo usare

In base al materiale del cuscino o della federa si potranno utilizzare detersivi diversi. Partendo dalle federe, se sono bianche e di cotone, si può tranquillamente usare la candeggina. Oppure uno smacchiatore, basterà lasciarli agire sulla macchia. Lasciando in ammollo la federa. Poi risciacquare e lavare in lavatrice.

Per i cuscini il trattamento è diverso, dipende dal materiale. Quindi bisogna capire, leggendo sull’etichetta, se serve un lavaggio a secco o in acqua. Se i cuscini possono essere lavati solo a secco, si dovrà comprare un detergente apposito o portarli in lavanderia. Se invece sono lavabili, ecco il procedimento. In una bacinella o nella vasca da bagno mettere dell’acqua tiepida. Aggiungere del bicarbonato e lasciare i cuscini in ammollo per una decina di minuti. Ora risciacquare. Se le macchie sono ancora visibili, versare dello smacchiatore o il detersivo sulle macchie. E mettere in lavatrice. Lavaggio delicato a 40° gradi. Centrifuga leggera altrimenti i cuscini si rovineranno. Se sono di memory foam, meglio evitare la centrifuga. Dopodiché si dovranno lasciare asciugare all’aria. Girandoli spesso.

Ed ecco come eliminare quelle fastidiose macchie gialle da federe e cuscini. È meglio controllare sempre l’etichetta prima di tentare qualsiasi lavaggio. Così i cuscini dureranno a lungo.

