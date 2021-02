In certi periodi dell’anno e nella vita di ognuno di noi, capita che ci si senta giù di morale. Le cause possono derivare da problemi di coppia, di amicizia o di lavoro. Anche la salute, soprattutto in un periodo come questo, può essere fonte di tristezza e di pensieri.

L’inverno, poi, porta sempre con sé una certa malinconia. Diversamente dall’estate, in questo periodo si è soliti essere un po’ più cupi e vedere tutto grigio… proprio come il clima.

Per distrarsi si può fare sport, uscire con gli amici, fare una passeggiata al parco o sulla riva del mare. In pochi, però, sanno che ci sono anche altri metodi per sollevare l’umore. Uno di questi è mangiare. Strano? In realtà è risaputo che certi alimenti siano considerati dei veri e propri antidepressivi grazie alle loro proprietà. Vediamone uno in particolare.

Quando l’umore è a terra si dovrebbe mangiare questo insospettabile frutto

Un frutto che più di tanti altri riesce ad apportare le giuste vitamine per combattere la tristezza è la banana.

Dal sapore intenso e dalle origini esotiche, la banana è il frutto dell’inverno insieme a mele, pere, kiwi e arance. Ottimo, quindi, contro i momenti cupi tipici di questa stagione. Il suo segreto sta nell’alta concentrazione di B6, fondamentale per il sistema nervoso. Ma non è tutto. È il triptofano a rappresentarne l’arma segreta. Si tratta di un amminoacido che l’organismo converte in serotonina, neurotrasmettitore amico del benessere mentale. Inoltre, la banana è un’ottima fonte di potassio, utile per il miglioramento della concentrazione.

Quando mangiarla

Quando l’umore è a terra si dovrebbe mangiare questo insospettabile frutto, ma in quali momenti della giornata? Avendo un alto potenziale calorico, sarebbe preferibile mangiare le banane lontano dai pasti principali. Al mattino o a metà pomeriggio o dopo l’attività fisica. Alleata degli sportivi, aiuta il recupero muscolare dopo un intenso sforzo motorio. Visto quanti benefici?