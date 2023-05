Come eliminare per sempre le formiche dalla dispensa? Puoi usare il metodo suggerito da Alessandro Di Pietro

Come eliminare per sempre le formiche dalla dispensa-proiezionidiborsa.it

Con la primavera inoltrata arrivano anche le formiche in casa. Plotoni di questi animaletti che dal balcone di casa vengono a fare incursioni in casa nostra. Puntando ai nostri cibi e, in particolare, alla dispensa di casa. Dobbiamo rinunciare e arrenderci? Tranquilli, perché esiste un metodo naturale, suggerito da Alessandro Di Pietro, molto efficace. Ecco quale.

Se fosse ancora viva la grande ed indimenticabile Sandra Mondaini non farebbe altro che dire “Che barba, che noia”. Che è quanto ci viene da esclamare alla vista di quelle formiche che, da qualche giorno, hanno cominciato a prendere di mira la nostra casa. Un problema che, con l’arrivo delle belle stagioni, si ripresenta puntuale nelle abitazioni di tanti italiani.

Come si usa dire, prevenire è meglio che curare e, parafrasando, si può affermare anche che prevenire è meglio che sterminare. Ovvero, impedire in anticipo il loro arrivo non ci obbliga, poi, a fare delle disinfestazioni fai da te che sono sempre fastidiose. Cosa dobbiamo fare per mettere una barriera al cibo che abbiamo in dispensa e che tanto fa gola a questi animaletti?

Ecco perché le formiche prendono di mira le nostre case. La colpa è nostra

Prima di tutto, davanti alla domanda del come mai ci sono le formiche in casa, la risposta dipende dall’odore del cibo. Loro lo sentono, fosse anche una briciola di pane, e vi si dirigono compatte. Non solo per terra, ma anche sul lavandino e, soprattutto, in dispensa.

Hanno bisogno di fare le loro scorte invernali e questo è il momento migliore per fare il pieno di cibo. Gratuitamente, venendo a prenderlo direttamente a casa nostra, che si trasforma nel loro supermercato preferito. Ed è pure gratuito.

Sono diversi i metodi usati dalla nonna per bloccare l’avanzata delle formiche in casa

Come eliminare per sempre le formiche dalla dispensa? Prima di vedere il metodo suggerito dal noto presentatore Alessandro Di Pietro, esperto risolutore di problemi domestici, vediamo qualche trucco della nonna. Alcuni sono davvero efficaci, come quello per impedire alle cimici di posarsi sul bucato appena steso.

Le formiche detestano l’aglio e anche i fondi di caffè. Non solo. Avete mai provato a mettere delle foglie di menta sul davanzale o sul balcone? Le formiche, e non solo loro, non amano questo particolare odore e girano al largo.

Come eliminare per sempre le formiche dalla dispensa? Procurati questi alimenti suggeriti da Di Pietro

Poniamo, però, che queste barriere fatte di aglio, menta e fondi di caffè non siano bastate per fermarle. Che abbiano trovano un pertugio differente per penetrare in casa e puntare alla nostra dispensa. Nessun problema, grazie al trucco rivelato da Alessandro di Pietro nel suo libro Dizionario della nostra casa sana e sicura. Una vera fonte di tantissimi trucchi, curiosità e consigli che tutti dovremmo leggere.

Ebbene, alla voce Formiche, ecco che Alessandro Di Pietro elenca una serie di soluzioni. Tra queste, in particolare, ce n’è una che riguarda gli assalti alla dispensa da parte degli eserciti di formiche. Ebbene, semplicemente, Di Pietro suggerisce di mettere, accanto agli alimenti, qualche rametto di basilico o di lavanda. I quali, per loro, sono un respingente naturale. E se dovessimo scoprire un buchino da dove passano, nel muro, mettiamoci un pezzettino di canfora.