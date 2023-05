I 5 lavori più richiesti del 2023 senza laurea: sembra incredibile ma gli stipendi arrivano a 3mila euro!

I dati su occupazione e tasso di disoccupazione in Italia fanno ben sperare per il futuro. Aumenta la richiesta delle aziende e il numero di persone in cerca di lavoro. Se vogliamo una nuova vita professionale siamo nel posto giusto. Tra poche righe scopriremo i 5 lavori più richiesti dell’anno per cui non serve la laurea e con stipendi incredibilmente alti.

Ci siamo appena messi alle spalle la Festa dei Lavoratori ed è il momento di tornare a parlare di stipendi, impieghi e professioni. Da alcuni giorni sono comparse le classifiche delle professioni più ricercate nel nostro Paese. Oggi approfondiremo l’argomento e scopriremo i 5 lavori più richiesti del 2023 senza laurea. Lavori insospettabili che potrebbero farci guadagnare anche 3mila euro al mese di stipendio.

L’ecommerce project manager guadagna fino a 6mila euro

Negli ultimi tre anni si è consolidato anche in Italia l’ecommerce. Tutti compriamo online e con sempre più frequenza, indipendentemente dall’età e dalle competenze informatiche. Una situazione che ha trasformato l’ecommerce project manager in una delle figure più ricercate e pagate in assoluto.

Il suo compito è quello di definire le strategie di vendita dell’azienda, di capire come si muove la concorrenza e di creare un business plan. Lo stipendio medio? Tra i 2mila e i 6mila euro al mese.

Questo è il momento ideale per diventa Real Time Bidding Manager

Le innovazioni tecnologiche hanno dato vita a moltissime nuove professioni. Una delle più interessanti in assoluto e al momento poco diffusa in Italia è quella del Real Time Bidding Manager. Il Bidding Manager è il professionista che gestisce, vende e “affitta” gli spazi pubblicitari di un sito. Le aziende sono alla costante ricerca degli esperti di questo campo. E sono pronti a pagare stipendi compresi tra i 1.500 e i 3mila euro al mese.

Aumenta la richiesta di agenti immobiliari

Ci avviciniamo verso la stagione estiva e moltissimi turisti sono alla scoperta dei borghi più belli d’Italia. Spesso se ne innamorano e si mettono in cerca di una seconda casa. Per questo motivo, soprattutto se viviamo nelle località turistiche, una buona idea è quella di tentare la carriera di agente immobiliare.

Il mercato immobiliare sta cambiando profondamente e i bravi agenti sono particolarmente ambiti. Gli stipendi? Possono arrivare a 2mila euro al mese, a cui vanno aggiunte le provvigioni.

I 5 lavori più richiesti del 2023 senza laurea: tornano di moda lavori come il pescatore e l’estetista

L’arrivo di nuove professioni non ha, fortunatamente, fatto diminuire la richiesta di lavori più “tradizionali”. Due in particolare sono molto gettonati in questo 2023. Il primo è quello del pescatore subacqueo. La pesca è un settore in continua espansione e i professionisti di questo tipo sono estremamente ambiti. Servono corsi e formazione per intraprendere la professione, ma gli stipendi possono toccare i 5mila euro.

La cura della persona non passa mai di moda. Ed è per questo motivo che il lavoro dell’estetista è sempre uno dei più gettonati. In questo caso, però, meglio specializzarsi in un settore particolare. Gli estetisti esperti in microblanding (trucco per sopracciglia semipermanente) e gli onicotecnici (ricostruzione e decorazione delle unghie) possono guadagnare più di 3mila euro al mese.