In questo articolo, la Redazione di ProiezionidiBorsa vi mostrerà come eliminare le macchie di umidità in due minuti.

L’umidità è una delle cause che può compromettere la vendita di una casa. Pareti ingiallite, superfici umide o ammuffite non sono il massimo da vedere. Inoltre, la presenza di condensa nascosta tra le pareti è dannosa anche per il nostro corpo, provocando reazioni che variano dal leggero mal di gola a reumatismi ed allergie.

Quali sono le cause della nascita dell’umidità in casa?

Le motivazioni che si nascondono dietro questo problema possono essere di natura strutturale dell’edificio stesso o semplicemente di cattiva manutenzione. L’esposizione al sole è un altro elemento da valutare. Le abitazioni che godono di poca luce solare, generalmente, sono le più colpite da muffa e condensa. L’umidità può entrare in casa anche durante i lavori di costruzione o di ristrutturazione. Ad esempio quando i materiali vengono bagnati dalla pioggia.

Rimedi naturali per rimuovere le macchie di umidità

In commercio ci sono tantissimi prodotti che promettono di eliminare le macchie di umidità. Noi vi proponiamo alcuni rimedi naturali semplici ma efficaci.

Aceto bianco

Primo fra tutti, l’aceto bianco è un ottimo alleato per le pulizie profonde. Contiene proprietà antimicotiche e antibatteriche e può uccidere fino all’80% dei batteri presenti in muffe e umidità. Versate mezzo bicchiere di aceto bianco in una bottiglia spray e spruzzatela sulla parete. Con un panno ruvido, strofinate con energia sulla la macchia e la parete, dopo pochissimo tempo tornerà splendente.

Granuli di silice umidificante

Questo metodo è dedicato alle superfici di piccole dimensioni, come cassetti, appendiabiti e mobili. I granuli di silice umidificante hanno un forte potere assorbente.

Olio di Tea Tree

L’olio di tea tree o più comunemente chiamato albero del tè, è conosciuto per le sue proprietà antifungine. È perfetto per sbarazzarsi di muffe e umidità dalle pareti. È un potente agente naturale che ha la capacità di uccidere i germi. Versate in una bottiglia spray mezzo bicchiere d’acqua e 10-12 gocce di olio di tea tree. Spruzzate la soluzione sulle superfici da pulire e strofinate quanto basta. In pochi minuti il risultato sarà veramente soddisfacente.

