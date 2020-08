Come rimuovere le macchie di caffè? Ma anche, perché capitano così spesso?

Il caffè ci viene in soccorso nel momento del bisogno, proprio quando siamo più vulnerabili.

Lo invochiamo quando siamo stanchi, con gli occhi semichiusi e cisposi al mattino, nelle brevi pause tra una sessione di lavoro e l’altra. Lo prepariamo al volo per ospiti inattesi, per la famiglia e gli amici, noi italiani in genere consumiamo caffè a ettolitri.

Non è infrequente allora ritrovarsi una macchia sulla camicia, sul tappeto e perfino sui divani. Niente di grave, si può risolvere.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Se la macchia è freschissima, a volte è sufficiente usare l’acqua, ma sfruttandone la pressione.

Bisogna tendere il tessuto, magari stendendolo sopra un contenitore, e porlo sotto un getto d’acqua bollente. Se invece è già passato del tempo, servirà più impegno.

Il sapone di Marsiglia

È sempre utile averne un po’ in casa, perché il sapone di Marsiglia è davvero versatile.

Se abbiamo sporcato di caffè un tessuto lavabile, prima tamponiamo la macchia con un tovagliolo o con carta assorbente. Poi strofiniamola con una saponetta di Marsiglia appena inumidita, formando un po’ di schiuma. Lasciamola agire qualche minuto e poi risciacquiamo. Potremmo dover effettuare un secondo passaggio per rimuovere del tutto gli aloni.

Come rimuovere le macchie di caffè: acqua e aceto

Possiamo creare uno smacchiatore adatto a trattare le tracce di caffè unendo due cucchiai d’aceto a un bicchiere d’acqua tiepida. L’aceto deve essere di mele, oppure di vino bianco.

Passiamolo sulla macchia tamponandolo con una spugna o un panno, oppure usando uno spazzolino.

L’aceto può tornare utile quando macchiamo un tessuto delicato, come la seta. In questo caso dobbiamo lasciare il capo in ammollo per qualche ora, in una bacinella piena d’acqua e due tazze di aceto di mele.

Acqua frizzante

Come rimuovere le macchie di caffè quando capitano al bar o al ristorante?

L’acqua frizzante è un rimedio di fortuna, che può tornare utile quando ci macchiamo fuori casa.

Bisogna strofinarla sulla macchia fino a farla sparire e poi far asciugare, magari sfruttando un asciugamani ad aria. L’acqua frizzante può servire anche quando macchiamo un tappeto. Dopo aver cercato di assorbire il caffè il più possibile, spruzziamo dell’acqua frizzante e strofiniamo.

Come rimuovere le macchie di caffè vecchie o molto ostinate?

Se la macchia non è recente possiamo applicare i metodi già descritti, ma ripetendo il trattamento più volte, lasciando asciugare tra un passaggio e l’altro.

In certi casi però bisogna ricorrere a uno smacchiatore professionale, specifico per il prelavaggio delle macchie di caffè o tè.

Si applica solo sulle macchie e si lascia agire per pochi minuti, prima del lavaggio in lavatrice.

Se si tratta di tappeti o altri tessuti che non possiamo mettere in lavatrice, lo applichiamo e poi passiamo più volte un panno inumidito.