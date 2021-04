Come eliminare la muffa dalle fughe e dalle piastrelle della doccia con due prodotti ecologici che pochi conoscono assolutamente efficaci

Al via le pulizie di primavera! Quanta fatica pulire soprattutto il bagno. Specialmente lo sporco ostinato delle fughe e della piastrelle della doccia. Questo sporco altro non è che residui di muffa, poiché specie l’ambiente del box doccia rimane sempre umido. Essendo molto porose, sono le ultime zone che si asciugano. Motivo per cui i batteri hanno più tempo per proliferarsi.

Ecco perché è importante pulire a fondo e frequentemente anche la zona delle fughe e delle piastrelle. L’ideale sarebbe la scopa vapore ma è possibile levare la muffa anche manualmente utilizzando prodotti ecologici ed efficienti.

In questo articolo parliamo di come eliminare la muffa dalle fughe e dalle piastrelle della doccia con 2 prodotti ecologici che pochi conoscono assolutamente efficaci. Un rimedio molto efficace e veloce da fare.

Acqua e percarbonato di sodio

Il primo prodotto ecologico è il percarbonato di sodio in polvere. Contenendo ossigeno attivo, ha un’azione sbiancante e igienizzante.

Si mescola insieme all’acqua creando una pappetta. Aggiungiamo 4 misurini di percarbonato di sodio ad un po’ d’acqua, in modo tale che il risultato sia una crema e che sia maneggevole. Applichiamo la crema su una spugnetta e sfreghiamo bene sulle fughe e sulle piastrelle. Dopo di che, risciacquiamo ed il gioco è fatto.

Acqua ossigenata

Il secondo prodotto ecologico è l’acqua ossigenata. Si utilizza insieme al bicarbonato dentro ad una bacinella di acqua tiepida. Adoperiamo una spugnetta ruvida intrisa di questa miscela e la passiamo sulle fughe e sulle piastrelle.

Rimedio tradizionale

In realtà esiste anche un secondo rimedio che però prevede l’utilizzo di un prodotto tradizionale chimico. Stiamo parlando del gel per WC contenente una minima quantità di candeggina. Essendo un gel, rimane più facilmente sulla superficie da trattare.

Si consiglia in ogni caso l’uso del rimedio ecologico essendo a basso impatto ambientale, anche perché il gel con candeggina è necessario più che altro quando la situazione delle fughe e delle piastrelle è disastrosa.

