Con l’avvicinarsi della bella stagione ci si preoccupa di più della propria silhouette. Man mano che arriva l’estate ci si veste sempre meno fino alla prova ultima, di cui si ha sempre un po’ di timore: il costume da bagno. Oltre all’attività fisica, una dieta per sgonfiarsi non può che essere una manna, meglio se arricchita di alimenti che aiutano a depurarsi e a perdere peso. Ecco, allora i magnifici 7 alleati di stagione per tornare in forma smagliante e un elemento importantissimo per dimagrire.

Gli alimenti alleati della dieta e dello sport

La primavera è la stagione in cui è più facile dimagrire. E non solo per l’allungarsi delle giornate e la temperatura più mite che agevolano l’attività fisica all’aperto. Madre natura arriva in aiuto anche coi migliori alleati della dieta tra frutta e verdura. I prodotti di stagione sono infatti contraddistinti da una spiccata azione drenante, utilissima per aiutare l’organismo a sgonfiarsi e a tornare in forma. I magnifici 7 alleati di stagione: asparagi, carciofi, cipolle e cipollotti, piselli, ravanelli, tarassaco (radicchio) e piccoli frutti rossi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Mentre asparagi, cipolle e cipollotti, tarassaco, amarene e ciliegie hanno proprietà diuretiche, i carciofi sono ricchi di inulina, che aiuta a modulare la secrezione di colesterolo e i rialzi della glicemia dopo i pasti. Grazie alla ricchezza di fibre, i piselli garantiscono un senso di sazietà prolungato. Così come le fragole che, nonostante il sapore dolce, hanno un basso indice glicemico.

L’elemento da non scordare

Oltre a seguire un’alimentazione leggera e ricca di vegetali, anche l’acqua serve a dimagrire. Berne uno o due bicchieri prima di pasti e spuntini aiuta ad aumentare il senso di sazietà. L’ideale è berne almeno un litro e mezzo al giorno, perché l’acqua aiuta a smaltire i ristagni di liquidi tipici soprattutto nelle donne con ritenzione idrica. Ma ci si può sbizzarrire anche con spremute e centrifugati di frutta o di verdura (carote, sedano) ricchi di vitamine e minerali. Per un super effetto diuretico, poi, arriva in aiuto l’acqua di cottura della cicoria o delle verdure amare. Meglio se spruzzata con succo di limone. Questi i magnifici 7 alleati di stagione per tornare in forma smagliante e un elemento importantissimo per dimagrire.