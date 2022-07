Ogni settimana le stelle influenzano i segni zodiacali attraverso il loro moto. Il mese di luglio, finora, sta portando bene ad alcuni segni, che possono dormire sonni tranquilli. Per esempio, il Capricorno è inondato da fortuna sfacciata grazie alla Luna ed a Giove.

Ma non è l’unico segno che, la scorsa settimana, ha ricevuto tanta benevolenza dagli astri. Sotto l’ala protettiva degli astri, infatti, cari e comodi risiedono anche il Cancro e il Pesci. Quest’ultimo sta vivendo dentro una bolla, effettivamente, da inizio anno.

Infatti, era già stato anticipato che il 2022 sarebbe stato l’anno della sua svolta, grazie alla presenza costante del Gigante della fortuna, Giove. Adesso, anche il Cancro fa il suo ingresso nella scena dei segni più fortunati, questa volta grazie alla bella Venere, che transiterà nel segno proprio questa nuova settimana. Sono previste faville per il Cancro ma in arrivo fortuna e soldi per il Leone, in cui transiterà il pianeta Mercurio, che gli farà da spalla.

Amore e successo

Il Pianeta dell’amore, Venere, ha deciso di strizzare l’occhio al Cancro, il segno zodiacale della famiglia. Non è una novità che il Cancro, ultimamente, non abbia trascorso delle giornate piacevoli. Colpa di alcuni astri in posizione retrograda? Probabilmente.

Tutto sommato, poco importa. Nel mese del segno, Venere farà il suo ingresso e abbraccerà il Cancro per dare tutta la carica possibile. I single alla ricerca dell’anima gemella, per creare la famiglia che hanno sempre sognato, sappiano che potrebbe arrivare da un momento all’altro.

Le coppie stabili potrebbero, invece, arrivare a prendere delle decisioni importanti in merito. Allargare la famiglia, per esempio, oppure convolare a nozze. Insomma, è previsto proprio un bel periodo, ricco di amore, farfalle sullo stomaco ed occhi a cuoricino.

Faville per il Cancro ma in arrivo fortuna e soldi per questo segno zodiacale baciato da Mercurio

Ma ancora più fortunato sarà il Leone, nel quale segno transiterà Mercurio, il Pianeta che influenza la sfera comunicativa. Recentemente, abbiamo spesso parlato del Leone come uno sei segni più al top di quest’anno. E, con gioia, continua la sua scalata. E chi lo ferma più, con Mercurio al fianco, poi.

Il Leone è nato per essere un leader e con Mercurio, che influenza lo spirito critico, la dialettica e il ragionamento verbale, in pratica non ce ne sarà per nessuno. In ambito lavorativo, poi, questo si potrebbe interpretare come una maggiore possibilità di concludere un grande affare tra le mani. Più soldi, più successo e meno grattacapi a cui pensare.

