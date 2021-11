La dermatite seborroica colpisce quasi il 5% della popolazione italiana. In particolar modo sono gli uomini a soffrirne. È un fastidio notevole per il cuoio capelluto che può essere anche inibitore nei rapporti con gli altri. I suoi sintomi sono facilmente riconoscibili. Arrossamento della pelle, desquamazione, croste giallastre e prurito, tanto prurito.

Un rimedio efficace e definitivo non è sempre rintracciabile. Può comparire in determinati momenti e scomparire in altri, soprattutto se siamo già predisposti a livello genetico. Spesso è lo stress a causarla oppure una alimentazione non corretta. Può colpire più facilmente il cuoio capelluto, ma non solo. Anche le sopracciglia, i lati del naso, le orecchie. È più facile che il disturbo si attenui nelle stagioni calde, con un’esposizione costante al sole, per poi accentuarsi in quelle fredde. I rimedi naturali possono attutire il disturbo, ma è bene pensare che, come quelli medici, non lo elimineranno quasi mai definitivamente.

Come si potrebbe combattere la dermatite seborroica con questi oli naturali che pochissimi conoscono

Una visita dal dermatologo, quando compare, è la cosa migliore da fare. Con delle analisi precise, si potrà anche studiare una cura adatta. Farmaci al cortisone o shampoo con il solfuro selenio, però, potrebbero non bastare. Tuttavia, si possono accompagnare ai farmaci anche dei metodi per cercare di ridurre il fastidio.

Ovviamente la pulizia della cute è fondamentale. Non dobbiamo usare prodotti particolarmente aggressivi. Ben difficilmente gli shampoo presenti in commercio potrebbero darci una mano. Ogni prodotto, poi, può avere benefici diverse su pelle diverse. Di conseguenza, la visita dal dermatologo è fondamentale per avere una cura ad hoc. Questo non toglie che potremmo comunque avvalerci di oli di origine naturale.

Quello di aloe, per esempio, è il più comune. I benefici effetti di questa pianta sono noti ai più. Saponi, oli e creme sono consigliabili per una buona pulizia della pelle. Non solo aloe, però. Meno noti, ma ugualmente efficace, sono quelli di ribes nero e quelli di borragine.

Ribes e borragine

Il primo è un antinfiammatorio che è molto utile per regolare il metabolismo. È utilizzato moltissimo anche dalle donne per diminuire i sintomi premestruali. Una sorta di antistaminico naturale che ha molti effetti benefici sull’organismo. Il secondo, invece, è un nutriente della pelle secca e grassa. È molto utilizzato per l’acne e per altri tipi di dermatiti. Regola la produzione di sebo ed è ricco di acidi grassi Omega 6. Si assume per via orale, dato che si trova in compresse simili alle perle per la loro lucentezza.

Oltre a questi due oli, anche il tea tree oil può fare al caso di chi soffre di dermatite seborroica. In questo caso, si può optare per diluirne qualche goccia in uno shampoo neutro, prima di passarlo tra i capelli. Lasciare agire qualche minuto e poi risciacquare abbondantemente.

sempre però avendo la cura di seguire i consigli del proprio medico. Oppure rivolgendosi al proprio dermatologo di fiducia per un'analisi più accurata.