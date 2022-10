Come eliminare il calcare dai fori otturati del soffione della doccia

Il bagno è probabilmente la zona della casa che più odiamo pulire. Bisogna eliminare germi e batteri dal WC, igienizzare le superfici e sciogliere le incrostazioni di calcare. Queste ultime, poi, a volte sembrano davvero impossibili da pulire e richiedono tanto lavoro. Il calcare lascia fastidiosi aloni e si accumula nei filtri dei miscelatori, finendo anche per otturare il soffione della doccia.

Col tempo il soffione si danneggia e da subito notiamo che la pressione dell’acqua diminuisce, creandoci non pochi disagi. Tra i metodi più consigliati per eliminare le incrostazioni c’è sicuramente l’ammollo, ma non sempre il risultato è quello sperato. È per questo che oggi vedremo un semplice trucco che ci farà risparmiare tempo e fatica.

Come eliminare il calcare dai fori otturati senza fatica

Abbiamo provato ogni metodo possibile nel corso degli anni, ma puntualmente qualche forellino rimane ostruito. Per rimediare servirebbe qualcosa che riesca ad entrare nei piccoli forellini e che porti via il calcare incrostato. Un oggetto simile allo scovolino per le bottiglie che per fortuna esiste, ma che avrebbe tutt’altra funzione, lo scovolino interdentale. Questo strumento pensato per l’igiene orale aiuta a rimuovere la placca batterica e a pulire gli spazi interdentali. Si vende in confezioni multiple ed ha un’impugnatura comoda, pensata per avere maggiore presa.

Pretrattare con l’anticalcare per le incrostazioni difficili

Questo fantastico oggetto riesce a rimuovere facilmente il calcare accumulato nei fori anche senza utilizzare l’anticalcare. Ma se le incrostazioni sono lì da molto tempo, può essere utile ammorbidirle utilizzando un prodotto anticalcare. Spruzziamo un po’ di anticalcare qualsiasi sul soffione e lasciamolo agire per un paio di minuti. In alternativa si può usare un anticalcare naturale come l’acido citrico, perfetto per sciogliere il calcare su ogni superficie. Tra l’altro, l’acido citrico è fantastico anche contro gli aloni che ritroviamo su specchi e vetri. Basterà aggiungere un po’ di detersivo per piatti e avremo un detergente anticalcare fatto in casa.

Come usare gli scovolini per rimuovere il calcare dal soffione

Passati un paio di minuti dopo aver spruzzato l’anticalcare, prendiamo uno degli scovolini e iniziamo a liberare i vari fori del soffione della doccia. Inseriamo lo scovolino, facciamo un paio di movimenti circolari veloci e poi passiamo al foro successivo. Dopo aver liberato tutti i fori, apriamo l’acqua ed ecco che la pressione sarà ripristinata in un attimo. In alcuni casi, il primo getto d’acqua avrà un colore strano, tra il marrone e il ruggine, non preoccupiamoci. È solo l’incrostazione di calcare che si era accumulata che ora si è sciolta, lasciando liberi i fori.

Ecco che abbiamo visto come eliminare il calcare dai fori otturati senza fatica e con un solo oggetto economico. A volte basta solo qualche piccolo trucco per risolvere i problemi che più ci fanno sudare. Dei semplici scovolini o dei detergenti creati ad hoc possono darci una grossa mano nelle faccende di casa.

