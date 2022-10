Potentissima questa Luna nuova in Scorpione che porta novità a tanti segni

Tante persone in questo periodo dichiarano di sentirsi stanche e spaesate. I motivi possono essere diversi da caso a caso. Sicuramente uno è dovuto alla situazione mondiale, ma anche e al parziale ritorno alla normalità dopo due anni di scombussolamenti. Però gli appassionati di astrologia credono che questo momento di smarrimento sia dato dai transiti attuali che risultano particolarmente movimentati e dinamici.

Per questo oggi parliamo di una delle fasi lunari più importanti del mese venturo, ovvero del novilunio del 25 ottobre. È infatti potentissima questa Luna nuova in Scorpione e porterà delle vere e proprie rivoluzioni nella vita di alcune persone. Scopriamo insieme di che cosa si tratta e come possiamo sfruttare al meglio questo periodo.

Il movimento nel Cielo in momenti di questo genere

Il primo passaggio più evidente è quello del Sole in Scorpione: infatti la domenica appena trascorsa ha scandito il ritorno nella stagione di questo segno. In questo periodo le notti si allungano e la natura incomincia ad entrare nel suo letargo. Di conseguenza costringe anche noi a “ritirarci” nei nostri pensieri e nelle nostre emozioni per migliorare il nostro stile di vita. Allo stesso tempo anche Venere passa in Scorpione, dando ai sentimenti una connotazione più profonda ed emozionale.

Mercurio alla fine della settimana farà la stessa cosa. Giove invece lascia fino alla fine del 2022 il segno dell’Ariete e in moto retrogrado ritorna negli ultimi gradi dei Pesci. In questo modo la volta celeste sarà maggiormente scossa dalle tinte dell’elemento Acqua. Questo porterà ad una maggiore comprensione ed empatia, ma anche a dei possibili dissidi di natura emotiva. Per questo è molto importante essere chiari rispetto a ciò che si sente.

Potentissima questa Luna nuova in Scorpione inoltre porta benessere e cambiamento

Il segno ovviamente più toccato è lo Scorpione stesso, soprattutto gli individui nati durante questi primi giorni del segno. Allo stesso tempo saranno toccati particolarmente Cancro e Pesci. Questo effetto però viene potenziato dalla Luna nuova, che si andrà a formare nella tarda mattinata di domani sempre in questo archetipo dello zodiaco. Questo potrebbe portare a chi ha pianeti nel primo grado dello Scorpione a cambiare vita del tutto, facendo una cernita fra le persone e le situazioni che gli stanno a cuore e quelle che invece non gli recano più beneficio. Il processo in sé potrebbe essere doloroso, ma entro maggio potrebbe portare ad un immenso miglioramento. Per questo consigliamo di verificare dove si trovano i primi gradi dello Scorpione nel proprio tema natale.

Lettura consigliata

Armoniosa e delicata questa Venere porterà fortuna a questi segni zodiacali