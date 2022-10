Come comprare un’auto con 7.500 euro di incentivi statali

Grazie a nuovi stanziamenti, dal prossimo 2 novembre del 2022 ripartono gli incentivi statali per l’acquisto di vetture che sono a basse emissioni di anidride carbonica (CO2). Per quella che è una misura che segue, tra l’altro, la riapertura dei Bonus pure per l’acquisto di moto e di scooter elettrici.

In particolare, a partire dal prossimo 2 novembre del 2022 riapre la piattaforma per la prenotazione dei Bonus auto. Con la possibilità di ottenere lo sconto statale con ma anche senza la rottamazione di un veicolo inquinante. Vediamo allora di approfondire la nuova campagna di Bonus auto. A partire dalla possibilità di fruire dello sconto massimo che è pari a ben 7.500 euro.

Come comprare un’auto con 7.500 euro a partire dal prossimo 2 novembre del 2022

Nel dettaglio, la nuova campagna di incentivi statali, per l’acquisto di veicoli a basse emissioni di anidride carbonica (CO2), è come al solito collegata proprio al tipo di motorizzazione. Con lo sconto di Stato che è massimo per le auto elettriche. Precisamente, su come comprare un’auto con 7.500 euro, lo sconto di Stato è massimo comprando, con la contestuale rottamazione, un veicolo nella fascia di emissioni 0-20 g/km di anidride carbonica (CO2). Ed a patto che l’auto nuova acquistata presenti un prezzo di listino non superiore alla soglia dei 35mila euro. Valore da calcolare sempre al netto dell’IVA.

Allontanandoci dalle emissioni zero, invece, il Bonus auto decresce fino a soli 1.000 euro. Nella fattispecie, quando senza rottamazione si acquista un veicolo che, avente un prezzo di listino non superiore ai 45.000 euro, sempre IVA esclusa, rientra nella fascia di emissioni 21-60 g/km di anidride carbonica (CO2).

Ecobonus pure per le persone giuridiche, ecco come ed a quali condizioni

I Bonus auto, inoltre, sono stati estesi pure alle persone giuridiche. Precisamente, a tutti quei soggetti che esercitano con delle finalità commerciali l’attività di noleggio auto. Ma a patto che non si tratti di servizio di car sharing. Gli Ecobonus per le persone giuridiche, inoltre, sono accessibili a patto che la proprietà dei veicoli acquistati con gli sconti di Stato sia mantenuta per almeno un anno.

In questo caso, per ogni veicolo a basse emissioni acquistato, l’incentivo statale può variare da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 2.500 euro. Sempre con la stessa formula che è prevista per i privati. E che prevede, come sopra indicato, un Bonus più alto nella fascia di emissioni 0-20 g/km di anidride carbonica (CO2). E più basso tra 21 e 60 g/km di anidride carbonica (CO2).

